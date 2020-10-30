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Центральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК

ЦИК Грузии объявил о готовности к выборам

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (541)
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Sputnik Грузия
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Избирательные участки уже получили бюллетени, протоколы для подсчета голосов, весь необходимый инвентарь для обеспечения эпидемиологической безопасности и в восемь утра готовы принять избирателей

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии готова к проведению парламентских выборов, заявила председатель ЦИК Тамар Жвания на итоговом брифинге.

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Депутатов парламента десятого созыва граждане Грузии будут выбирать 31 октября. Участвовать в выборах будут 48 партий и два избирательных блока. Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов  выбираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 — из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

"Завтра, в 8:00 по тбилисскому времени, все избирательные участки будут готовы принять избирателей. Избирательным округам уже передали бюллетени, протоколы, а также весь инвентарь, необходимый для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Активно продолжается процесс передачи избирательной документации и соответствующих материалов участкам. Избирательные участки снабжены всем необходимым инвентарем. Каждый член комиссий прошел тренинги, и все они готовы к проведению выборов", — сказала Жвания.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Для людей с ограниченными возможностями передвижения адаптированы 1 134 избирательных участка, которые снабжены специальными кабинками для голосования.

Новшеством станет то, что избиратели с особыми потребностями смогут проголосовать на любом доступном для них адаптированном участке в округе.

К парламентским выборам в Грузии откроются 3 852 участка, из которых 895 оборудованы пандусами, а 239 адаптированы для лиц с ОВЗ. Среди всех участков 127 участков откроются специально для больных коронавирусом либо находящихся на самоизоляции или карантине и 11 участков в тюрьмах Грузии. За границей в 38 странах мира откроется 52 участка.

Наблюдать за выборами будут 80 819 представителей избирательных субъектов, 46 981 наблюдатель из 132 местных организаций, а также 910 представителей из 48 международных организаций. Освещать избирательный процесс будет 5 971 журналист из 118 СМИ.

В едином списке избирателей состоят 3 526 023, из них 14 170 находятся за границей.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (541)


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