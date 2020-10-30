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Дмитрий Шашкин

"Он в шоке!" - оппозиция ответила на обвинения Кобахидзе

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (43)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249860403/On-v-shoke---oppozitsiya-otvetili-na-obvineniya-Kobakhidze.html

Исполнительному секретарю "Грузинской мечты" ответили именно те представители "Национального движения", кого он назвал главными координаторами возможных провокаций

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и Дмитрий Шашкин ответили на обвинения исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе.

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На брифинге в пятницу Кобахидзе заявил, что оппозиционный блок "Сила в единстве" под предводительством ЕНД в день голосования готовит провокации в ряде округов с использованием вооруженных дубинками и электрошокерами группировок. Организаторами провокаций он назвал Дэви Чанкотадзе, Дмитрия Шашкина и Нику Мелия.

"Этому человеку нужна серьезная помощь психиатра. Видно, что он в шоке. Очевидно, они украли деньги Бидзины, и теперь проигрывают и выборы. Сейчас они в таком шоке, что не знают, кого в чем обвинить", - заявил Шашкин.

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При этом Шашкин заверил, что первого ноября Кобахидзе придется уйти из политики.

"Мне ничего не известно об электрошокере, но ты точно в шоке. Завтра Глдани проводит тебя из политики", - написал Мелия на своей странице в соцсети в ответ на обещание Кобахидзе уйти из политики, если в хоть в одном из районов Тбилиси победит оппозиционер.

Это не первое заявление лидеров правящей партии, в частности Кобахидзе, о том, что в день голосования 31 октября готовят серьезные провокации и с этой целью создали т.н. "революционный штаб" под предводительством экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили. Между тем представители "Нацдвижения" эту информацию категорически опровергают.

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент, в Верховный совет Аджарии и в местные органы власти. И нынешняя правящая партия "Грузинская мечта", и бывшая правящая "Национальное движение" надеются на победу.

Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (43)


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