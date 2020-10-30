ЦИК определился со списком избирателей с коронавирусом и на карантине

Для обеспечения голосования находящихся на лечении и в зонах карантина создано 127 спецучастков по всей Грузии

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В лечебных учреждениях из-за коронавируса и в изоляции находятся 10 845 избирателей, которые смогут принять участие в голосовании, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Грузии.

Голосование пройдет 31 октября. В этот день в Грузии выбирают парламент Грузии, Верховный совет Аджарии и часть представителей органов местной власти.

По данным ЦИК, из 10 845 избирателей 3 695 находится на самоизоляции, а клиниках и в карантине - 7 150. В это число входит и медицинский персонал, работающий в клиниках.

Для обеспечения голосования находящихся на лечении и в зонах карантина создано 127 спецучастков по всей Грузии, а для находящихся в самоизоляции - задействована 131 переносная урна. Вместо комиссий для них будут работать спецгруппы. За процессом будут следить наблюдатели от организаций и партий, а освещать процесс смогут представители СМИ.

Всего на выборах на спецучастках будут работать 1 917 человек.

Меры безопасности на спецучастках

Все члены спецгруппы, наблюдатели и представители СМИ будут в масках, щитах, одноразовых халатах, перчатках и бахилах.

В комнате спецгрупп будут стоять дезинфекторы, и обрабатываться будут все поверхности, в том числе урны для голосования. Маски надо будет менять, а руки обрабатывать средствами дезинфекции

Во время процедуры голосования спецгруппы не будут входить в квартиры, номера, комнаты избирателей.

Перед началом голосования они должны продезинфицировать урну для голосования, ручки двери и другие поверхности.

Избиратель должен будет также быть в маске и обработать руки дезинфектором, но при этом он обязан один раз показать лицо на расстоянии 1,5 метра от членов спецгруппы.

Избирателю передается бюллетень без непосредственного контакта, и между ним и членами спецгруппы должна быть дистанция 1,5-2 метра. Паспорт или удостоверение личности избиратель тоже не будет передавать в руки, а только показывать.

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Ручку для заполнения бюллетеня избиратель получит индивидуально. После голосования урна снова будет продезинфицирована.