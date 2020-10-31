ЦИК Грузии: выборы проходят в безопасной среде

В ЦИК напомнили, что граждане на избирательном участке обязаны соблюдать правила, разработанные эпидемиологами

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Избирательный процесс в Грузии стартовал ровно в 08:00 утра 31 октября с соблюдением санитарно-гигиенических норм, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Ана Микеладзе на брифинге в среду.

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В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии.

"Избирательная администрация готова к проведению выборов в профессиональной, безопасной для здоровья и доступной для всех среде. Все избирательные участки к 8 часам были готовы принять первых избирателей, где полностью защищены санитарно-гигиенические нормы и в эти минуты проходит процесс голосования", - заявила Микеладзе.

Она напомнила, что граждане на избирательном участке обязаны соблюдать правила, разработанные эпидемиологами.

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Что касается обеспечения участия в выборах инфицированных COVID-19, а также лиц в изоляции, то 127 специальных участков и 311 избирательных урн уже начали их обслуживание.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).