Нарушения и инциденты: в какой обстановке проходят парламентские выборы в Грузии?

Нарушений на выборах зафиксировано немало, как наблюдателями, так и политическими партиями, однако среди них пока нет таких, которые могли бы поставить под вопрос легитимность выборов

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Наблюдатели неправительственных организаций и представители оппозиционных партий продолжают мониторинг выборов и фиксируют выявленные нарушения на избирательных участках.

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По отчетам НПО, основными нарушениями на избирательных участках являются нарушение тайны голосования и активность так называемых координаторов у избирательных участков, которые регистрируют избирателей, пришедших на выборы.

Представители оппозиционных партий в числе серьезных нарушений называют организацию т.н. "каруселей", когда одни и те же люди голосуют на нескольких участках, и раздачу денег или продуктов тем избирателям, которые проголосовали за "Грузинскую мечту".

Международная прозрачность – Грузия

Наблюдатели НПО "Международная прозрачность - Грузия" к середине дня выявили до 100 мелких и относительно серьезных нарушений и написали 15 жалоб. Среди зафиксированных ими нарушений в разных регионах Грузии - нарушение тайны голосования, выдворение наблюдателей с участков, нарушение процедуры голосования и жеребьевки, неформальная регистрация избирателя, который пришел на выборы, присутствие посторонних лиц на участке или вблизи него, голосование без маркирования, проблемы с подачей жалоб, агитация на избирательном участке и открытие избирательных участков с опозданием.

По всей стране наблюдалась тенденция нарушения правил эпидемиологической безопасности. В частности, на многих избирательных участках члены комиссий не носили защитных щитков, часто не соблюдалась дистанция и нарушались правила ношения защитной маски, заявляют в организации.

Мониторинг выборов осуществляют около 600 наблюдателей "Международная прозрачность - Грузия" на 400 избирательных участках по всей стране.

Ассоциация молодых юристов Грузии

По информации, предоставленной наблюдателями Ассоциации молодых юристов Грузии к 14:00, на некоторых избирательных участках процедура голосования проходит с серьезными нарушениями.

Как говорится в информации на сайте организации, нарушения в основном касаются тайны голосования, предполагаемого контроля воли избирателей, препятствия в осуществлении наблюдателем полномочий.

Наблюдатели к этому времени написали более десяти жалоб по нарушениям, выявленным на избирательных участках в ходе голосования на парламентских выборах.

В организации также сообщили, что на 5-м избирательном участке в Марнеули представителя Ассоциации молодых юристов Грузии избил представитель "Международного общества адвокатов и юристов", а на 5-м участке в Телави у наблюдателя отняли телефон и выдворили с участка.

По данным организации, с утра процедура голосования на большинстве участков началась вовремя без существенных нарушений, однако выявлена негативная тенденция отхода от процедуры. В частности, на некоторые участки не были допущены наблюдатели, нарушения зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.

Также наблюдатели ассоциации зафиксировали факты нарушения правил фото- и видеосъемок и незаконной обработки данных избирателей на нескольких избирательных участках.

От Ассоциации молодых юристов Грузии на выборах работают более 700 наблюдателей по всей стране.

"Международное общество за справедливые выборы и демократию"

Наблюдатели "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED) считают одной из важнейших проблем - нарушение тайны голосования.

Согласно данным ISFED, проблемой остается мобилизация так называемых координаторов на территории, прилегающей к избирательным участкам, которые регистрируют избирателей. "Справедливые выборы" рассматривают это как давление на избирателя и контроль его воли.

По данным организации, процедура голосования на большинстве участков началась вовремя без существенных нарушений, однако выявлена негативная тенденция отхода от процедуры. В частности, на некоторые участки не были допущены наблюдатели, нарушения зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.

Представители организации наблюдают за выборами на 1000 избирательных участках.

Нарушения в ходе выборов активно фиксировали и политические партии.

"Единое национальное движение"

Член политсовета "Единого национального движения" Заал Удумашвили на специальном брифинге рассказал о зафиксированных нарушениях на избирательных участках.

По его словам, на избирательных участках идет притеснение наблюдателей, которые отслеживают наличие так называемых "каруселей" при помощи специальной программы.

Также представители "Национального движения" сообщают о многочисленных нарушениях на избирательных участках в Зугдиди.

Он также сообщил, что нарушения зафиксировали на избирательных участках в Самгорском и Глданском округах в Тбилиси, где представители правящей партии ходят со списками, записывают личные номера избирателей и раздают деньги.

"Европейская Грузия"

По словам главы избирательного штаба оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе, в течение дня на избирательных участках было выявлено много нарушений.

Так пришедшие на избирательные участки в Поти некоторые избиратели обнаружили, что, оказывается, они уже проголосовали. А в Хоби директор школы запугивает сотрудников, грозя им лишением социальной помощи.

Капанадзе также сообщил, что на избирательных участках используется административный ресурс.

"Мы видим грубое использование административного ресурса. Есть случаи, когда главы райцентров, директора школ, явно нарушая 25-метровый периметр перед избирательным участком, агитируют, а главное, угрожают избирателям, призывая их прийти и проголосовать за" Грузинскую мечту", иначе им приостановят выплату социальной помощи", - сказал Капанадзе.

Наблюдатели от "Европейской Грузии" отмечают, что в Кутаиси на избирательные участки заходят посторонние лица, чтобы якобы воспользоваться туалетом.

Они утверждают, что на 89-м избирательном участке в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) пропали голоса 39 избирателей, которым при голосовании были выданы только бюллетени по мажоритарным кандидатам, а по пропорциональным выборам их голоса пропали.

Оппозиция расценивает этот факт как попытку фальсификации результатов выборов.

Лейбористская партия

Кандидата в мэры Кутаиси от Лейбористской партии Ираклия Киквадзе несколько лиц избили на территории у участка №13 в городе Кутаиси. Об этом заявил лидер партии Шалва Нателашвили. По факту возбуждено уголовное дело.

"Лело"

Нарушения в ходе выборов есть, но не в том количестве, чтобы они помешали избирателям свободно сделать свой выбор, заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили на брифинге.

Усупашвили сообщил о зафиксированных наблюдателями "Лело" попытках "прокрутить" так называемые "карусели", но до тех пор пока не появятся точные доказательства, партия не будет называть регион и номер избирательного участка.

"Наши наблюдатели, скажем так, сели на хвост одной из групп, которая подозрительно передвигается", - сказал Усупашвили.

Лидер "Лело" также отметил, что, в отличие от предыдущих выборов, у правящей партии сегодня нет гарантий победы.

"Мы остаемся на связи, наш центр сбора информации работает оперативно и исправно. Всем, кто посчитает, что их права нарушаются, прошу, посетите наши офисы, свяжитесь с нами, и мы решим эти вопросы очень быстро, при необходимости с помощью юристов, которые дежурят как в центральном, так и в региональных офисах", - сказал Усупашвили.

К вечеру обстановка во многих избирателях округах стала накаляться. К примеру, в тбилисском округе Глдани идут активные "кулачные бои" между сторонниками "Грузинской мечты" и мажоритарного кандидата от "Национального движения" Ники Мелия. Полиции пока не удается развести противоборствующие стороны.