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Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе

ЦИК: явка избирателей на выборах в парламент Грузии - 56,11%

photo: CEC of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (72)
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Результаты парламентских выборов в Грузии считаются действительными при любой явке избирателей

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 20:00 по тбилисскому времени, по предварительным данным, составляет 56,11%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге в субботу.

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В частности, свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.

"Самая высокая активность в 19 округе, где активность 63,8%. Самая низкая явка в округе Квемо Картли – 51%", - сказала Микеладзе.

Для сравнения – на выборах в парламент в 2016 году явка к 20:00 составила 51,63%, а в 2012 – 60,8%.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
МВД Грузии: выборы проходят в спокойной среде

Всего сегодня в Грузии выбирали депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

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Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (72)


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