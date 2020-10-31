На выборах в Грузии поступило 269 жалоб - ЦИК

В день выборов в информационный центр ЦИК поступило несколько тысяч телефонных звонков

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В ходе голосования на парламентских выборах в Грузии в окружные комиссии Грузии поступило 269 жалоб, большинство из которых касались процедурных вопросов, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге в субботу.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

"В окружные комиссии поступило 269 жалоб в связи с процессом голосования. Большинство из них касалось процедурных нарушений, таких как неправильное заполнение контрольного листа, нарушения процедур маркирования и так далее", - сказала Микеладзе.

По ее словам, с 08:00 до 20:00 в информационный центр ЦИК поступил 3 881 телефонный звонок и 574 сообщения.

"Большинство из них касались перепроверки списков избирателей, адресов избирательных участков и избирательных процедур", - уточнила она.

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Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).