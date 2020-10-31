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Парламентские выборы 2020. Избиратели на участке в масках. Представители духовенства

Где и как голосовали: активность избирателей в Грузии - по городам и регионам

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (72)
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Самая высокая активность на выборах в Грузии была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей в регионах страны и крупных городах.

На выборах в Грузии поступило 269 жалоб - ЦИК>>

Так, по предварительным данным ЦИК, активность избирателей к 20:00 по тбилисскому времени выглядит следующим образом:

 Местность  Явка
 Тбилиси  54%
 Батуми  55,14%
 Кутаиси  47,89
 Зугдиди  46,17
 Аджария  59,1
 Гурия  61,1%
 Имерети  56,8%
 Кахети  59,3%
 Мцхета-Мтианети  60,6%
 Рача-Лечхуми  63,8%
 Самегрело - Земо Сванети  54,7%
 Самхце-Джавахети  60,8%
 Квемо Картли  51%
 Шида Картли  58%

В целом, явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% - свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.

Георгий Гахария принимает участие в голосовании
© Sputnik / STRINGER
Премьер Грузии заявил, что выборы прошли образцово

Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

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Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (72)


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