Где и как голосовали: активность избирателей в Грузии - по городам и регионам

Самая высокая активность на выборах в Грузии была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей в регионах страны и крупных городах.

На выборах в Грузии поступило 269 жалоб - ЦИК>>

Так, по предварительным данным ЦИК, активность избирателей к 20:00 по тбилисскому времени выглядит следующим образом:

Местность Явка Тбилиси 54% Батуми 55,14% Кутаиси 47,89 Зугдиди 46,17 Аджария 59,1 Гурия 61,1% Имерети 56,8% Кахети 59,3% Мцхета-Мтианети 60,6% Рача-Лечхуми 63,8% Самегрело - Земо Сванети 54,7% Самхце-Джавахети 60,8% Квемо Картли 51% Шида Картли 58%

В целом, явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% - свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.

Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).