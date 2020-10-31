Где и как голосовали: активность избирателей в Грузии - по городам и регионам

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей в регионах страны и крупных городах.
На выборах в Грузии поступило 269 жалоб - ЦИК>>
Так, по предварительным данным ЦИК, активность избирателей к 20:00 по тбилисскому времени выглядит следующим образом:
|Местность
|Явка
|Тбилиси
|54%
|Батуми
|55,14%
|Кутаиси
|47,89
|Зугдиди
|46,17
|Аджария
|59,1
|Гурия
|61,1%
|Имерети
|56,8%
|Кахети
|59,3%
|Мцхета-Мтианети
|60,6%
|Рача-Лечхуми
|63,8%
|Самегрело - Земо Сванети
|54,7%
|Самхце-Джавахети
|60,8%
|Квемо Картли
|51%
|Шида Картли
|58%
В целом, явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% - свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.
Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).