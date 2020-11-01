Экзитпол "Мтавари архи": в большинстве мажоритарных округов будет второй тур

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Согласно экзитполу, поведенному компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", в большинстве одномандатных округов на парламентских выборах в Грузии предстоит второй тур.
Экзитпол "Мтавари архи": "Мечта" – 41%, "Сила в единстве" – 33% >>
На основании данных экзитпола, в Тбилиси кандидаты получили следующее количество голосов
|Округ
|Кандидаты
|Мтацминда-Крцаниси
|
Шалва Шавгулидзе (Европейская Грузия)– 46%
Бека Одишария (Грузинская мечта) – 35%
|Ваке
|
Елене Хоштария (Европейская Грузия)– 47%
Нодар Турдзеладзе (Грузинская мечта)– 33%
|Сабуртало
|
Давид Сергеенко (Грузинская мечта) – 35%
Алеко Элисашвили (Граждане)– 21%
|Исани
|
Каха Кахишвили (Грузинская мечта) – 35%
Хатия Деканоидзе (Сила в единстве) – 31%
|Самгори
|
Леван Хабеишвили (Сила в единстве) – 49%
Созар Субари (Грузинская мечта) – 33%
|Дидубе-Чугурети
|
Зураб Джапаридзе (Гирчи) – 35%
Гия Вольский (Грузинская мечта) – 33%
|Надзаладеви
|
Михаил Кавелашвили (Грузинская мечта) – 35%
Шалва Нателашвили (Лейбористская партия) – 33%
|Глдани
|
Ника Мелия (Сила в единстве) – 53%
Леван Кобиавшили (Грузинская мечта) – 39%
В регионах экзитпол показал следующие данные
|Сагареджо – Гурджаани – Сигнахи – Дедоплисцкаро
|
Давид Сонгулашвили (Грузинская мечта) – 43%
Леван Бежашвили (Сила в единстве) – 38%
|Лагодехи – Кварели – Телави – Ахмета
|
Ираклий Кадагишвили (Грузинская мечта) -45%
Георгий Ботковели (Сила в единстве) – 42%
|Мцхета - Мтианети – Душети – Казбеги
|
Цезар Чочели (Сила в единстве) – 45%
Шалва Кереселидзе (Грузинская мечта) – 39%
|Рустави – Гардабани
|
Давид Киркитадзе (Сила в единстве) – 51%
Нино Лацабидзе (Грузинская мечта) – 31%
|Марнеули
|
Заур Даргали (Грузинская мечта) – 49%
Азер Сулейманов (Сила в единстве) – 36%
|Болниси – Дманиси – Цалка – Тетрицкаро
|
Гоги Мешвелиани (Грузинская мечта) – 56%
Кахабер Окриашвили (Сила в единстве) – 37%
|Каспи – Гори
|
Бадри Басишвили (Сила в единстве) – 39%
Георгий Ходжеванишвили (Грузинская мечта) – 39%
|Карели – Хашури
|
Нато Чхеидзе (Сила в единстве) – 46%
Заал Дугладзе (Грузинская мечта) – 37%
|Боржоми – Ахалцихе – Адигени – Аспиндза
|
Антон Оболашвили (Грузинская мечта) – 58%
Важа Читашвили (Сила в единстве) – 30%
|Ахалкалаки – Ниноцминда
|
Самвел Манукян (Грузинская мечта) – 75%
Мелик Раисян (Сила в единстве) – 5%
|Они – Амбролаури – Цагери – Лентехи – Местиа
|
Гоча Энукидзе (Грузинская мечта) – 61%
Дилар Хабулиани (Сила в единстве) – 15%
|Харагаури – Сачхере – Чиатура
|
Паата Квижинадзе (Грузинская мечта) – 59%
Георгий Капанадзе (Сила в единстве) – 23%
|Терджола – Зестафони – Багдади – Ткибули
|
Бежан Цакадзе (Грузинская мечта) – 49%
Каха Гецадзе (Сила в единстве) – 25%
|Вани – Самтредиа – Хони – Цкалтубо
|
Гиви Чичинадзе (Грузинская мечта) – 46%
Нанука Жоржолиани (Сила в единстве) – 39%
|Кутаиси
|
Григол Вашадзе (Сила в единстве) – 50%
Заза Ломинадзе (Грузинская мечта) – 29%
|Озургети – Ланчхути – Чохатаури
|
Васил Чигогидзе (Грузинская мечта) – 52%
Манучар Квирквелия (Сила в едиинстве) – 16%
|Абаша – Мартвили – Цаленджиха – Чхороцку
|
Александре Моцерелия (Грузинская мечта) – 45%
Роланд Пипиа (Сила в единстве) – 41%
|Сенаки – Хоби – Поти
|
Ираклий Хахубия (Грузинская мечта) – 49%
Муртаз Зоделава (Сила в единстве) – 32%
|Зугдиди
|
Малхаз Джалагония (Сила в единстве) – 49%
Ираклий Чиковани (Грузинская мечта) – 35%
|Батуми
|
Леван Варшаломидзе (Сила в единстве) – 39%
Ресан Концелидзе (Грузинская мечта) – 35%
|Кобулети
|
Заал Микеладзе (Грузинская мечта) – 54%
Бондо Тедорадзе (Сила в единстве) – 33%
|Кеда – Шуахеви – Хелвачаури – Хуло
|
Анзор Болквадзе (Грузинская мечта) – 46%
Миша Болквадзе (Сила в единстве) – 36%
Таким образом, из 30 мажаритарных округов согласно экзитполу победители выявлены только в девяти, в в 21 округе ожидается второй тур.
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Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 56,11%.
Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.