Экзитпол "Мтавари архи": в большинстве мажоритарных округов будет второй тур

Из 30 мажоритарных округов согласно экзитполу победители выявлены только в девяти, в в 21 округе ожидается второй тур

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Согласно экзитполу, поведенному компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", в большинстве одномандатных округов на парламентских выборах в Грузии предстоит второй тур.

Экзитпол "Мтавари архи": "Мечта" – 41%, "Сила в единстве" – 33% >>

На основании данных экзитпола, в Тбилиси кандидаты получили следующее количество голосов

Округ Кандидаты Мтацминда-Крцаниси Шалва Шавгулидзе (Европейская Грузия)– 46% Бека Одишария (Грузинская мечта) – 35% Ваке Елене Хоштария (Европейская Грузия)– 47% Нодар Турдзеладзе (Грузинская мечта)– 33% Сабуртало Давид Сергеенко (Грузинская мечта) – 35% Алеко Элисашвили (Граждане)– 21% Исани Каха Кахишвили (Грузинская мечта) – 35% Хатия Деканоидзе (Сила в единстве) – 31% Самгори Леван Хабеишвили (Сила в единстве) – 49% Созар Субари (Грузинская мечта) – 33% Дидубе-Чугурети Зураб Джапаридзе (Гирчи) – 35% Гия Вольский (Грузинская мечта) – 33% Надзаладеви Михаил Кавелашвили (Грузинская мечта) – 35% Шалва Нателашвили (Лейбористская партия) – 33% Глдани Ника Мелия (Сила в единстве) – 53% Леван Кобиавшили (Грузинская мечта) – 39%

В регионах экзитпол показал следующие данные

Сагареджо – Гурджаани – Сигнахи – Дедоплисцкаро Давид Сонгулашвили (Грузинская мечта) – 43% Леван Бежашвили (Сила в единстве) – 38% Лагодехи – Кварели – Телави – Ахмета Ираклий Кадагишвили (Грузинская мечта) -45% Георгий Ботковели (Сила в единстве) – 42% Мцхета - Мтианети – Душети – Казбеги Цезар Чочели (Сила в единстве) – 45% Шалва Кереселидзе (Грузинская мечта) – 39% Рустави – Гардабани Давид Киркитадзе (Сила в единстве) – 51% Нино Лацабидзе (Грузинская мечта) – 31% Марнеули Заур Даргали (Грузинская мечта) – 49% Азер Сулейманов (Сила в единстве) – 36% Болниси – Дманиси – Цалка – Тетрицкаро Гоги Мешвелиани (Грузинская мечта) – 56% Кахабер Окриашвили (Сила в единстве) – 37% Каспи – Гори Бадри Басишвили (Сила в единстве) – 39% Георгий Ходжеванишвили (Грузинская мечта) – 39% Карели – Хашури Нато Чхеидзе (Сила в единстве) – 46% Заал Дугладзе (Грузинская мечта) – 37% Боржоми – Ахалцихе – Адигени – Аспиндза Антон Оболашвили (Грузинская мечта) – 58% Важа Читашвили (Сила в единстве) – 30% Ахалкалаки – Ниноцминда Самвел Манукян (Грузинская мечта) – 75% Мелик Раисян (Сила в единстве) – 5% Они – Амбролаури – Цагери – Лентехи – Местиа Гоча Энукидзе (Грузинская мечта) – 61% Дилар Хабулиани (Сила в единстве) – 15% Харагаури – Сачхере – Чиатура Паата Квижинадзе (Грузинская мечта) – 59% Георгий Капанадзе (Сила в единстве) – 23% Терджола – Зестафони – Багдади – Ткибули Бежан Цакадзе (Грузинская мечта) – 49% Каха Гецадзе (Сила в единстве) – 25% Вани – Самтредиа – Хони – Цкалтубо Гиви Чичинадзе (Грузинская мечта) – 46% Нанука Жоржолиани (Сила в единстве) – 39% Кутаиси Григол Вашадзе (Сила в единстве) – 50% Заза Ломинадзе (Грузинская мечта) – 29% Озургети – Ланчхути – Чохатаури Васил Чигогидзе (Грузинская мечта) – 52% Манучар Квирквелия (Сила в едиинстве) – 16% Абаша – Мартвили – Цаленджиха – Чхороцку Александре Моцерелия (Грузинская мечта) – 45% Роланд Пипиа (Сила в единстве) – 41% Сенаки – Хоби – Поти Ираклий Хахубия (Грузинская мечта) – 49% Муртаз Зоделава (Сила в единстве) – 32% Зугдиди Малхаз Джалагония (Сила в единстве) – 49% Ираклий Чиковани (Грузинская мечта) – 35% Батуми Леван Варшаломидзе (Сила в единстве) – 39% Ресан Концелидзе (Грузинская мечта) – 35% Кобулети Заал Микеладзе (Грузинская мечта) – 54% Бондо Тедорадзе (Сила в единстве) – 33% Кеда – Шуахеви – Хелвачаури – Хуло Анзор Болквадзе (Грузинская мечта) – 46% Миша Болквадзе (Сила в единстве) – 36%

Таким образом, из 30 мажаритарных округов согласно экзитполу победители выявлены только в девяти, в в 21 округе ожидается второй тур.

Выборы в Грузии: драки на участках, подсчёт голосов, митинги - онлайн-трансляция >>

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 56,11%.

Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.