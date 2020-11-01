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Парламентские выборы 2020. Избиратели на участке в масках. Новые кабинки для голосования

Экзитпол "Мтавари архи": в большинстве мажоритарных округов будет второй тур

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (76)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249887282/Ekzitpol-Mtavari-arkhi-v-bolshinstve-mazhoritarnykh-okrugakh-budet-vtoroy-tur.html

Из 30 мажоритарных округов согласно экзитполу победители выявлены только в девяти, в в 21 округе ожидается второй тур

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Согласно экзитполу, поведенному компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", в большинстве одномандатных округов на парламентских выборах в Грузии предстоит второй тур.

Экзитпол "Мтавари архи": "Мечта" – 41%, "Сила в единстве" – 33% >>

На основании данных экзитпола, в Тбилиси кандидаты получили следующее количество голосов

Округ Кандидаты
Мтацминда-Крцаниси

Шалва Шавгулидзе (Европейская Грузия)– 46%

Бека Одишария (Грузинская мечта) – 35%
Ваке

Елене Хоштария (Европейская Грузия)– 47%

Нодар Турдзеладзе (Грузинская мечта)– 33%
Сабуртало

Давид Сергеенко (Грузинская мечта) – 35%

Алеко Элисашвили (Граждане)– 21%
Исани

Каха Кахишвили (Грузинская мечта) – 35%

Хатия Деканоидзе (Сила в единстве) – 31%
Самгори

Леван Хабеишвили (Сила в единстве) – 49%

Созар Субари (Грузинская мечта) – 33%
Дидубе-Чугурети

Зураб Джапаридзе (Гирчи) – 35%

Гия Вольский (Грузинская мечта) – 33%
Надзаладеви

Михаил Кавелашвили (Грузинская мечта) – 35%

Шалва Нателашвили (Лейбористская партия) – 33%
Глдани

Ника Мелия (Сила в единстве) – 53%

Леван Кобиавшили (Грузинская мечта) – 39%

В регионах экзитпол показал следующие данные

 

 

 

Сагареджо – Гурджаани – Сигнахи – Дедоплисцкаро

Давид Сонгулашвили (Грузинская мечта) – 43%

Леван Бежашвили (Сила в единстве) – 38%
Лагодехи – Кварели – Телави – Ахмета

Ираклий Кадагишвили (Грузинская мечта) -45%

Георгий Ботковели (Сила в единстве) – 42%
Мцхета - Мтианети – Душети – Казбеги

Цезар Чочели (Сила в единстве) – 45%

Шалва Кереселидзе (Грузинская мечта) – 39%
Рустави – Гардабани

Давид Киркитадзе (Сила в единстве) – 51%

Нино Лацабидзе (Грузинская мечта) – 31%
Марнеули

Заур Даргали (Грузинская мечта) – 49%

Азер Сулейманов (Сила в единстве) – 36%
Болниси – Дманиси – Цалка – Тетрицкаро

Гоги Мешвелиани (Грузинская мечта) – 56%

Кахабер Окриашвили (Сила в единстве) – 37%
Каспи – Гори

Бадри Басишвили (Сила в единстве) – 39%

Георгий Ходжеванишвили (Грузинская мечта) – 39%
Карели – Хашури

Нато Чхеидзе (Сила в единстве) – 46%

Заал Дугладзе (Грузинская мечта) – 37%
Боржоми – Ахалцихе – Адигени – Аспиндза

Антон Оболашвили (Грузинская мечта) – 58%

Важа Читашвили (Сила в единстве) – 30%
Ахалкалаки – Ниноцминда

Самвел Манукян (Грузинская мечта) – 75%

Мелик Раисян (Сила в единстве) – 5%
Они – Амбролаури – Цагери – Лентехи – Местиа

Гоча Энукидзе (Грузинская мечта) – 61%

Дилар Хабулиани (Сила в единстве) – 15%
Харагаури – Сачхере – Чиатура

Паата Квижинадзе (Грузинская мечта) – 59%

Георгий Капанадзе (Сила в единстве) – 23%
Терджола – Зестафони – Багдади – Ткибули

Бежан Цакадзе (Грузинская мечта) – 49%

Каха Гецадзе (Сила в единстве) – 25%
Вани – Самтредиа – Хони – Цкалтубо

Гиви Чичинадзе (Грузинская мечта) – 46%

Нанука Жоржолиани (Сила в единстве) – 39%
Кутаиси

Григол Вашадзе (Сила в единстве) – 50%

Заза Ломинадзе (Грузинская мечта) – 29%
Озургети – Ланчхути – Чохатаури

Васил Чигогидзе (Грузинская мечта) – 52%

Манучар Квирквелия (Сила в едиинстве) – 16%
Абаша – Мартвили – Цаленджиха – Чхороцку

Александре Моцерелия (Грузинская мечта) – 45%

Роланд Пипиа (Сила в единстве) – 41%
Сенаки – Хоби – Поти

Ираклий Хахубия (Грузинская мечта) – 49%

Муртаз Зоделава (Сила в единстве) – 32%
Зугдиди

Малхаз Джалагония (Сила в единстве) – 49%

Ираклий Чиковани (Грузинская мечта) – 35%
Батуми

Леван Варшаломидзе (Сила в единстве) – 39%

Ресан Концелидзе (Грузинская мечта) – 35%
Кобулети

Заал Микеладзе (Грузинская мечта) – 54%

Бондо Тедорадзе (Сила в единстве) – 33%
Кеда – Шуахеви – Хелвачаури – Хуло

Анзор Болквадзе (Грузинская мечта) – 46%

Миша Болквадзе (Сила в единстве) – 36%

 

Таким образом, из 30 мажаритарных округов согласно экзитполу победители выявлены только в девяти, в в 21 округе ожидается второй тур.

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Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 56,11%.

Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (76)


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