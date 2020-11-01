Молодые юристы Грузии дали оценку парламентским выборам 31 октября

Избирательным комиссиям приходилось работать в условиях пандемии коронавируса с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности - поэтому нарушений было больше, чем обычно, считают правозащитники

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Ассоциация молодых юристов Грузии негативно оценила проведенные парламентские выборы 31 октября.

Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

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"День парламентских выборов 31 октября прошел со значительными нарушениями на всех этапах голосования. Напряженная атмосфера, существовавшая в течение всего дня, оказывала влияние как на поведение избирателей, так и на мониторинг процесса", - заявил на брифинге председатель АМЮГ Сулхан Саладзе.

Он отметил неорганизованность избирательных комиссий, которым приходилось работать в условиях пандемии коронавируса с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

По словам председателя НПО, основные претензии к выборам - это чрезмерный контроль волеизъявления избирателей.

"В течение всего дня близ избирательных участков наблюдалась концентрация лиц, это создавало атмосферу слежки за процессом голосования и мешало свободному волеизъявлению граждан", - подчеркнул он.

Также в списке нарушений, составленном АМЮГ, нарушение тайны голосования, правил маркирования и процедуры голосования. По словам Саладзе, были случаи, когда избирателя не маркировали или один и тот же человек голосовал дважды. Также были зафиксированы нарушения, связанные с избирательной урной и присутствием на избирательных участках посторонних лиц.

"На некоторых участках членам АМЮГ ограничили возможность присутствовать в качестве наблюдателей. Были зафиксированы факты словесных и физических оскорблений наших представителей", - сказал Саладзе.

Он уточнил, что в ряде случаев наблюдателям АМЮГ не давали возможность зафиксировать нарушения или внести жалобу в избирательную комиссию. Двух наблюдателей вынудили покинуть избирательный участок.

"Были зафиксированы факты насилия в отношении журналистов и воспрепятствование их профессиональной деятельности, что организация оценила негативно и призвала министерство внутренних дел к своевременному реагированию", - заявил Саладзе.

Наблюдатели АМЮГ также зафиксировали случаи вероятного подкупа избирателей в Карели и Хашури.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.