Миссия азербайджанских наблюдателей оценила выборы в Грузии, как свободные и справедливые

Азербайджанские парламентарии считают, что выборы в Грузии соответствовали всем международным стандартам и были организованы на высоком уровне

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Как свободные и справедливые оценил парламентские выборы в Грузии председатель ПА ГУАМ, руководитель азербайджанской делегации Эльнур Аллахвердиев.

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"Парламентские выборы в Грузии были организованы и проведены в соответствии со стандартами и международными обязательствами демократических выборов, стандартами ОБСЕ и Совета Европы, а также с национальным законодательством, процедурами и правилами, разработанными Центральной избирательной комиссией Грузии", - цитируются слова Аллахвердиева в сообщении пресс-службы парламента Грузии.

Аллахвердиев отметил, что у группы наблюдателей ГУАМ нет каких-либо существенных замечаний по поводу всеобщего избирательного процесса, организации выборов и деятельности комиссий на избирательных участках, где, по его словам, были созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей.

"Выборы можно оценить, как свободные и справедливые", - сказал Эльнур Алавердиев.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана также заявляют, что парламентские выборы в Грузии были организованы на высоком уровне.

"Парламентские выборы в Грузии были организованы на высоком уровне, все правила и нормы были соблюдены, работа избирательных участков в основном была отлажена. Таким образом, можно сказать, что выборы состоялись", - сказал руководитель группы дружбы с парламентом Грузии в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики Арзу Нагиев.

По словам азербайджанского депутата, их наблюдатели присутствовали на избирательных участках в разных городах, в том числе в местах проживания вынужденно перемещенных лиц, а также в районах компактного проживания азербайджанцев, и нигде в ходе выборов они никаких инцидентов не наблюдали.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией является образцовым как в экономическом, так и в социальном и политическом плане. Думаю, что эти выборы также положительно скажутся на отношениях между двумя странами", - заявил Нагиев.

Парламентские выборы в Грузии проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 56,11% - свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

За ходом выборов наблюдали 132 местных, 23 международных организаций и 20 посольств.