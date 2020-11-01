Бурджанадзе: даже если попаду в парламент, не признаю легитимность выборов

По словам Бурджанадзе, ее партия должна была получить минимум 4-5%, а не те данные, что ЦИК выдает сейчас

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Лидер партии "Единая Грузия", экс-спикер парламента Грузии, выступающая за налаживание отношений с Россией, Нино Бурджанадзе не собирается признавать легитимность выборов даже в том случае, если ее партия преодолеет 1% барьер и пройдет в парламент. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

По предварительным данным ЦИК после обработки голосов с 3 847 участков (97,09%), в парламент Грузии десятого созыва по итогам выборов попадают семь партий и два блока.

"Пока идет подсчет участков в Батуми, и, скорее всего, мы преодолеем барьер. Но и в этом случае я не собираюсь признавать легитимность выборов. Я не собираюсь торговаться из-за одного-двух мест в парламенте. Я оставила кресло спикера парламента и не собираюсь менять свои принципы из-за кресла обычного депутата", - заявила Бурджанадзе.

По словам Бурджанадзе, ее партия должна была получить минимум 4-5%, а не те данные, что ЦИК выдает сейчас.

"Мы рассчитывали получить 4-5%. И не только рассчитывали. У нас был, буквально, пофамильный список тех людей, которые нас поддерживают, и они должны были составить минимум 4%. И дополнительно еще 1%, мы, конечно, считали, что это люди, которые сами, без нашей кампании придут и проголосуют за нас", - отметила экс-спикер.

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Лидер партии рассказала, что с приходом к власти "Грузинской мечты" началась целенаправленная борьба против нее и ее сторонников. Поэтому проводить избирательную кампанию пришлось гораздо скромнее, чем другим оппозиционным партиям.

"С приходом к власти Иванишвили только и делал, что боролся против меня вместо того, чтобы бороться с Саакашвили. И он как раз получил то, что "Национальное движение" окрепло и претендует на то, что придет к власти и получает чуть ли не 30% голосов", - рассказала Бурджанадзе.

Тем не менее, политик признается, что у нее есть четкий план. По ее словам, практически весь политический спектр недоволен проведением выборов, поэтому не признает их легитимность, и, скорее всего, оппозиция потребует назначения повторных парламентских выборов.