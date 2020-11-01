16:57 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Арчил Талаквадзе

"Грузинская мечта" довольна оценкой наблюдателей ОБСЕ

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (627)
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/16/249265460.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249894334/Gruzinskaya-mechta-dovolna-otsenkoy-nablyudateley-OBSE.html

Правящая партия, опираясь на оценки международных наблюдательных миссий, не ставит под сомнение легитимность парламентских выборов 31 октября

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Международные наблюдательные миссии признали выборы 31 октября в Грузии конкурентными, свободными и демократичными, об этом на брифинге заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Выборы в парламент Грузии были свободные, но не безукоризненные - БДИПЧ>>

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило парламентские выборы в Грузии как свободные, но не безукоризненные.

"Это основная оценка международного сообщества парламентских выборов в Грузии, которая указывает на соответствие наших выборов международным стандартам. Оценка международных наблюдательных миссий непосредственно выборов намного позитивнее, чем их оценки предвыборного периода. Речь идет об улучшении избирательного законодательства и обстановки", - сказал Арчил Талаквадзе.

Батуми. Парламентские выборы 2020. На избирательном участке. Голосование
© Sputnik / Seyran Baroyan
Миссия азербайджанских наблюдателей оценила выборы в Грузии как свободные и справедливые

Он поблагодарил международных партнеров, наблюдательные миссии, которые, несмотря на пандемию, прибыли в Грузию, поддержали демократическое развитие Грузии и наблюдали за ходом парламентских выборов.

Что касается акций протеста, объявленных деструктивной частью оппозиции, то, по словам Талаквадзе, правящая партия еще до выборов заявила, что "их цель - не участие в этих выборах позитивным, конструктивным образом, а  бросить тень на демократические выборы в Грузии и выразить им недоверие".

Спикер также отметил, что уже опубликованы результаты параллельного подсчета голосов избирателей НПО и международными организациями, где погрешность практически минимальная и не окажет существенного влияния на окончательные результаты. Это означает, что, наряду с ЦИК и международными организациями, основные организации гражданского общества в настоящее время публикуют практически те же результаты, что и сайт Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, как заключает Арчил Талаквадзе, нет никаких оснований сомневаться в легитимности выборов.

Между тем именно легитимность состоявшихся 31 октября выборов ставит под вопрос оппозиция и начинает акции протеста в Тбилиси.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (627)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вахтанг (Буба) Кикабидзе принимает участие в голосовании
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото
Сторонники ЕНД проводят акцию у парламента против итогов выборов - видео
Сторонники оппозиции проводят акцию у парламента против итогов выборов - видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходили парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться