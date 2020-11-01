"Грузинская мечта" довольна оценкой наблюдателей ОБСЕ

Правящая партия, опираясь на оценки международных наблюдательных миссий, не ставит под сомнение легитимность парламентских выборов 31 октября

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Международные наблюдательные миссии признали выборы 31 октября в Грузии конкурентными, свободными и демократичными, об этом на брифинге заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Выборы в парламент Грузии были свободные, но не безукоризненные - БДИПЧ>>

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило парламентские выборы в Грузии как свободные, но не безукоризненные.

"Это основная оценка международного сообщества парламентских выборов в Грузии, которая указывает на соответствие наших выборов международным стандартам. Оценка международных наблюдательных миссий непосредственно выборов намного позитивнее, чем их оценки предвыборного периода. Речь идет об улучшении избирательного законодательства и обстановки", - сказал Арчил Талаквадзе.

Он поблагодарил международных партнеров, наблюдательные миссии, которые, несмотря на пандемию, прибыли в Грузию, поддержали демократическое развитие Грузии и наблюдали за ходом парламентских выборов.

Что касается акций протеста, объявленных деструктивной частью оппозиции, то, по словам Талаквадзе, правящая партия еще до выборов заявила, что "их цель - не участие в этих выборах позитивным, конструктивным образом, а бросить тень на демократические выборы в Грузии и выразить им недоверие".

Спикер также отметил, что уже опубликованы результаты параллельного подсчета голосов избирателей НПО и международными организациями, где погрешность практически минимальная и не окажет существенного влияния на окончательные результаты. Это означает, что, наряду с ЦИК и международными организациями, основные организации гражданского общества в настоящее время публикуют практически те же результаты, что и сайт Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, как заключает Арчил Талаквадзе, нет никаких оснований сомневаться в легитимности выборов.

Между тем именно легитимность состоявшихся 31 октября выборов ставит под вопрос оппозиция и начинает акции протеста в Тбилиси.