"Будем собираться каждый день"- в центре Тбилиси протестует оппозиция

Протестующие не согласны с итогами парламентских выборов 2020 и требуют проведения новых выборов

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Сторонники оппозиционных партий собрались на митинг у здания парламента в центре Тбилиси, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020.

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На проезжей части проспекта Руставели собралось несколько тысяч человек. Они не согласны с официальными результатами ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает более 48% голосов избирателей.

В настоящее время на акции выступают представители молодежного крыла партий, также там находятся лидеры почти всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент, кроме "Альянса патриотов" и партии "Граждане".

"С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов", - сказала с трибуны член Нацдвижения Саломе Самадашвили.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в семи округах регионов.