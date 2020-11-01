Протестующие в центре Тбилиси направляются к резиденции Иванишвили

Сторонники оппозиционных партий в эти минуты протестуют у здания парламента в центре Тбилиси, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Колонна протестующих в центре Тбилиси направляется к резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили в районе Сололаки.

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Сторонники оппозиционных партий в эти минуты протестуют у здания парламента, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020. Демонстранты обещали собираться каждый день, пока власти не назначат повторное голосование.

В настоящее время на акции выступают представители молодежного крыла партий, также там находятся лидеры почти всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент, кроме "Альянса патриотов" и партии "Граждане".

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.