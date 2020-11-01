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Георгий Гахария принимает участие в парламентских выборах 2020

Коронавирус в окружении премьера: Гахария ушел на самоизоляцию

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2547)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249898482/Ugroza-koronavirusa-premer-Gruzii-pereshel-v-samoizolyatsiyu.html

Глава грузинского правительства накануне общался со своим сотрудником, у которого подтвердилось заражение COVID-19

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария находится в самоизоляции, об этом глава правительства сообщил общественности в воскресенье вечером.

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За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

"К сожалению, мне сейчас приходится работать в особом режиме, так как у моего сотрудника, с которым у меня вчера была длительная коммуникация, подтвердился коронавирус, соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжаю работу в этом режиме", - написал Гахария на свой странице в соцсети Facebook.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено ​40 727 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии вылечились 25 104 пациента. Скончались 335.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2547)


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