Коронавирус в окружении премьера: Гахария ушел на самоизоляцию

Глава грузинского правительства накануне общался со своим сотрудником, у которого подтвердилось заражение COVID-19

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария находится в самоизоляции, об этом глава правительства сообщил общественности в воскресенье вечером.

Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео>>

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

"К сожалению, мне сейчас приходится работать в особом режиме, так как у моего сотрудника, с которым у меня вчера была длительная коммуникация, подтвердился коронавирус, соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжаю работу в этом режиме", - написал Гахария на свой странице в соцсети Facebook.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено ​40 727 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии вылечились 25 104 пациента. Скончались 335.