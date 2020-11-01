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Георгий Гахария

Грузия провела свободные выборы в условиях пандемии - премьер

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (639)
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Глава грузинского правительства подчеркнул, что международные наблюдатели положительно оценили выборы в парламент страны

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Несмотря на пандемию коронавируса, правительство Грузии сумело провести свободные выборы и это признали и международные наблюдатели, написал премьер-министр Георгий Гахария на своей странице в соцсети Facebook.

ЦИК Грузии подсчитал 100% голосов: "Мечта" - 48,15%, "Сила в единстве" - 27,14%>>

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

"Парламентские выборы 2020 года в Грузии прошли в конкурентной среде, где все фундаментальные права были защищены - такова оценка международных наблюдательных миссий. Спасибо каждому из них за их приверженность демократии в Грузии, за то, что они приехали в Грузию даже на фоне глобальной пандемии и поддержали нашу страну в процессе прогресса", - написал Гахария.

Премьер поблагодарил сторонников "Грузинской мечты" за активность на выборах.

Акция сторонников объединенной оппозиции против итогов выборов
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Отдельные недостатки исправимы, и над ними нужно работать. Именно это стремление приближает нас к построению европейского государства", - отметил он.

На данный момент Гахария продолжает работу в дистанционном режиме. Он находится в самоизоляции, так как контактировал с сотрудником, у которого выявили коронавирус.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета 100% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,15%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (639)


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