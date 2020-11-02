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ნიკა მელია

Что ждет Нику Мелия за срыв браслета - жалоба уже в прокуратуре

photo: Nika Melia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (163)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201102/249901194/Chto-zhdet-Niku-Meliya---na-nego-postupila-zhaloba-v-Genprokuraturu-Gruzii.html

Начиная с прошлого лета, все действия одного из лидеров "Национального движения" агентство пробации контролировало именно посредством этого браслета

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Национальное агентство пробации уже обратилось в Генеральную прокуратуру Грузии по поводу того, что лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия в ходе акции протеста у здания парламента демонстративно выбросил свой электронный браслет.

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Как сообщили Первому каналу Грузии в Национальном агентстве пробации, обвиняемый незаконно снял браслет электронного наблюдения, о чем официально уведомили следствие.

Электронное наблюдение за Никой Мелия вело Национальное агентство пробации и исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и предоставляло результаты мониторинга следственному органу.

Ника Мелия. Акция сторонников оппозиции у здания парламента против итогов выборов
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ника Мелия выбросил электронный браслет на акции протеста - видео

В случае нарушения условий меры пресечения согласно процессуальному кодексу прокуратура вправе обратиться в суд об изменении меры пресечения.

Ника Мелия - кандидат в мажоритарные депутаты в Глданском районе Тбилиси от "Единого национального движения". Электронный браслет на него надели 4 июля 2019 года по решению суда, когда ему было предъявлено обвинение в групповом насилии и попытке штурма парламента на акции протеста 20-21 июня. С тех пор политику запрещено покидать дом без предупреждения органов правопорядка, хотя он периодически нарушает это требование. Мелия также запрещены публичные выступления и заявления.

Какие меры будут приняты в отношении кандидата в мажоритарные депутаты парламента от "Национального движения" в Глданском районе Тбилиси, пока неизвестно.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (163)


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