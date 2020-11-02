Расклад сил в новом парламенте Грузии: у кого сколько мандатов

Мандаты пока можно распределить только условно, исходя из результатов пропорциональных выборов, впереди - второй тур в 16 мажоритарных округах, что может изменить картину

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", по предварительным данным, по итогам выборов 31 октября получает в парламенте 61 мандат по пропорциональной системе, без учета данных по одномандатным округам, сообщила телекомпания "Имеди".

В парламенте - 150 мест, для большинства "Мечте" нужно не менее 76 мандатов.

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У Единого Нацдвижения - блока "Сила в единстве" , без учета одномандатных округов - 35 мандатов.

Остальные политические субъекты, преодолевшие барьер в 1%, получают:

• "Европейская Грузия" - 5 мандатов (3,78%)

• "Лело для Грузии" – 4 мандата (3,15%)

• "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 4 мандата (3,15%)

• "Альянс патриотов Грузии" – 4 мандата (3,14%)

• "Гирчи" – 4 мандата (2,89%)

• "Граждане" – 2 мандата (1,33%)

• Лейбористская партия – 1 мандат (1%).

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатов 120 выбираются по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в парламент проходят семь партий и два блока.

По данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Национальное движение - Сила в единстве" (27,14%). "Мечта" набрала 926 959 голосов избирателей, а "Сила в единстве" - 522 463.