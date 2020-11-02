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Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020

"Лело", "Гирчи" и "Лейбористы" отказываются от депутатских мандатов

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (653)
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Sputnik Грузия
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Результаты выборов в парламент были "сфальсифицированы и не отражают волю грузинского народа", уверен Хазарадзе

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Оппозициооная партия "Лело" отказывается входить в парламент и считает прошедшие выборы нелегитимными, заявил генеральный секретарь партии Бадри Джапаридзе на специальном брифинге в среду.

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Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в субботу заняла первое местно. Победители отметили, что получат большинство мандатов и смогут свормировать и утвердить новое правительство. Лидеры оппозиционных сил в Грузии заявили, что считают итоги нелегитимными и анонсировали акции протеста.

"Мы продолжим борьбу для того, чтобы в Грузии провели действительно свободные и демократические выборы, результаты которых отображают волю грузинского народа", - сказал Джапаридзе.

По его словам, партия "Лело" рада единству оппозиции в этом вопросе.

По предварительным итогам Центризбиркома, партия "Лело" набрала 3,15% (четыре мандата) голосов на выборах 31 октября.

Не собирается входить парламент и лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили. Он выразил недоверие результатам выборов, согласно которым его партия набрала 1% и обеспечила себе лишь одно место в парламенте.

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© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Результаты этого голосования нелегитимны, незаконны, антигосударственны, и созывать такой парламент недопустимо. Никто не должен входить туда, не только оппозиция, но и члены" Грузинской мечты ", если у них осталось самолюбие", - сказал Шалва Нателашвили.

От своих четырех мандатов отказалась партия "Гирчи . На брифинге в офисе партии Зураб Джапаридзе заявил, что для его парии очень важно получить статус парламентской, но, несмотря на это, они присоединяются к другим оппозиционным партиям.

"Мы хорошо понимаем, насколько важно единство оппозиции, поэтому, учитывая, что оппозиционные партии, подписавшие с нами соглашение, отказываются проходить в парламент и бойкотируют его," Гирчи "также присоединяется к этому бойкоту. И соответственно, отказываемся от участия во втором туре",- сказал Джапаридзе.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (653)


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