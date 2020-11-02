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Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020

Митинги день за днем: сторонники оппозиции в Тбилиси снова собираются у парламента

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (9)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201102/249906976/Mitingi-den-za-dnem-oppozitsiya-v-Tbilisi-snova-sobralas-u-parlamenta.html

Оппозиционные партии не согласны с предварительными результатами выборов, согласно которым правящая партия получила большинство в парламенте Грузии

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Сторонники оппозиционных партий собираются у здания парламента Грузии в Тбилиси - ожидается совместное заявление о непризнании прошедших в Грузии в субботу парламентских выборов.   

В данный момент, несмотря на то что акция была анонсирована на 19:00, перед зданием парламента собралось всего несколько десятков человек. 

Предположительно, акция начнется с опозданием - в Тбилиси начинается дождь. 

Оппозиция не согласна с предварительными результатами выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" получает большинство депутатских мест в парламенте Грузии, и требует новых выборов.

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© Sputnik / STRINGER
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Основная часть участников акции протеста - сторонники Единого Нацдвижения, которое в блоке "Сила в единстве" заняло на выборах второе место. С результатами выборов также не согласилась ни одна из оппозиционных партий, прошедших однопроцентный барьер. Все они сегодня сделали заявления, что отказываются от депутатских мандатов. 

К протесту присоединяются и движения, которые не смогли пройти в парламент: "Единая Грузия", "Победившая Грузия", "Трибуна". 

 

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (9)


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