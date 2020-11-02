Выборы прошли, волнения остались: чем могут закончиться протесты в Грузии?

Выборы в Грузии прошли, а волнения остались. Недовольная итогами голосования оппозиция проводит массовые акции протеста - чем все это может закончиться?

Взаимные обвинения в Грузии сыпятся со скоростью света. Оппозиция обвинила правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в тотальной фальсификации. Власти же говорят о провокациях оппонентов, попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

ЦИК Грузии подсчитал 100% голосов: "Мечта" - 48,15%, "Сила в единстве" - 27,14%>>

Бойкот оппозиции

Так или иначе выборы состоялись, и по оценкам местных и международных наблюдателей, в целом, они были конкурентными, свободными и демократичными.

С этим не согласна оппозиция. Сразу после оглашения ЦИК первых результатов голосования, представители оппозиционного объединения "Сила в единстве", в состав которого входит "Единое национальное движение", начали готовится к акциям протеста. Первое недовольство они выразили уже ночью, вскоре после закрытия участков у здания ЦИК.

А уже на второй день, в воскресенье, несколько тысяч сторонников оппозиционных партий собрались у здания парламента с требованием признать недействительными парламентские выборы и пригрозили перманентными акциями протеста до тех пор, пока власти не назначат повторное голосование.

Лидеры оппозиционных партий пошли еще дальше, объявив бойкот - одна за другой прошедшие в парлмамент партиии отказались от , депутатских мандатов.

Страховка властей

На ультиматум оппозиции ответили в правящей партии. Как разъяснил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в Конституции Грузии заложены механизмы страховки, чтобы не дать оппозиции возможность саботажа.

Для того, чтобы первое собрание парламента начало свой рабочий процесс, должно собраться больше половины депутатов, то есть как минимум 76 парламентариев из 150, а затем 76 депутатов должны подтвердить полномочия по меньшей мере 100 депутатов.

"Когда ЦИК передаст парламенту Грузии результаты выборов, здесь будут отражены данные 30 победивших мажоритариев и отражены согласно спискам партий по порядку. На первом заседании утверждают депутатов, которым полагаются мандаты по порядку. Эта процедура, которая расписана сначала в Конституции в общем виде, а затем - в регламенте парламента Грузии. Все механизмы страховки заложены для того, чтобы не дать оппозиции возможности саботажа", - отметил Кобахидзе.

В свою очередь, вице-спикер парламента Георгий Кахиани выразил надежду, что представители оппозиции примут правильное решение и вернутся к избирательному процессу. Тем более, что по словам Кахиани, все международное сообщество признало первый тур выборов легитимными.

"На этом фоне их позиция выглядит абсолютно абсурдно... Если будем рассуждать теоретически, что случится в том случае, если так не произойдет, случится то, что выборы состоятся, пройдет и второй тур и если допустим, оппозиция будет блокировать, то и это все ровно не помешает функционированию парламента", - сказал Кахиани.

Будем считать, что это лишенное всяких оснований решение, принятое с горяча, добавил он.

Между тем, как разъяснил Sputnik Грузия эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе, в случае, если оппозиция откажется от своих мандатов и не войдет в парламент, высший законодательный орган сможет работать и без них. Проблема может возникнуть, лишь в том случае, если тех, кто сложит свои полномочия и уйдет из парламента, будет больше 50 человек. То есть, если количество членов парламента станет меньше ста, пояснил Хмаладзе.

Однако, даже такое развитие событий не сможет поставить в повестку дня необходимость проведения повторных выборов, так как вопрос не регулируется ни Конституцией, ни законом. Как пояснил Хмаладзе, собраться парламент сможет лишь после того, как вся процедура выборов, в том числе и вторые туры по одномандатным округам будут завершены, то есть где-то через месяц.

SOS! Пандемия

Немаловажный вопрос - сможет ли оппозиция поддерживать протестные настроения на фоне пандемии коронавируса. Эпидемиологи прогнозируют в ближайшем будущем рост новых случаев инфицирования коронавирусом и призывают следовать правилам, которые установлены для предотвращения распространения инфекции. Одним из таких является воздержание от больших собраний.

"Нужно воздержаться от больших собраний - будь это праздничные, ритуальные или собрания другого типа, потому что один из главных источников эпидвспышки появляется именно тогда, когда собираются люди и когда происходят большие собрания, там как правило не соблюдаются превентивные меры", - сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе напомнил, что нынешняя эпидвспышка произошла именно из-за больших собраний, которые наблюдались в разных регионах Грузии.

"Еще раз покорнейше прошу, вирусная инфекция не отступает, пока нет вакцины, единственным оружием остаются превентивные меры. Надо терпеть еще приблизительно один год", - отметил Гамкрелидзе.

Прогнозы

Доктор политических наук, профессор Леван Метревели считает, что акции оппозиции, требующей повторного проведения парламентских выборов, обречены на провал.

"Перманентную форму, возможно, акции и примут, но о каких-то масштабах невозможно говорить... Я вас уверяю, как обычно мы видим на протяжении нескольких лет, народ не пойдет за ними. Фактически мы видим на Руставели и на улице партийные активы проигравших партий. Мне трудно представить, почему и как должны протестовать люди, которые кроме самих себя никого не представляют и за которых проголосовали меньше 1% избирателей", – сказал Метревели в интервью Sputnik Грузия.

Основатель "Центра стратегического анализа Грузии" (GSAC) Нодар Харшиладзе считает, что оппозиция сможет добиться чего-то только в том сдучае, если юридически докажет фальсификацию выборов. А для этого необходим пересчет голосов.

"Там могут оказаться реальные цифры, которые очень серьезно повлияют на баланс сил в парламенте. Это один сценарий. Второй сценарий – можно конечно работать над делигитимацией выборов, но это будет сложнее, потому что там уже понадобится больше времени и больше ошибок со стороны "Грузинской мечта", - заявил Харшиладзе.

По словам политолога Арчила Сихарулидзе, у оппозиции такая логика - пока сами не выиграют, ни одни выборы нелегитимны.

"Поэтому по-прежнему такой подход – мы не войдем, мы не признаем… Я считаю, что это ошибка с их стороны. Они не способны вывести людей на митинг. Никакой революции не будет. У них нет международной поддержки. Лично мне кажется, что они все ровно войдут в парламент", - сказал Сихарулидзе.

Политолог назвал реакцию оппозиции на итоги голосования "наивной глупостью".

"Нет никакого революционного потенциала. Никто не сомневается, что "Грузинская мечта" собрала бы 40%. Просто эти люди не хотят признавать это. Я не знаю на что они надеятся. Это просто самообман. Это очень близкий триумф "Грузинской мечты", после восьми лет на таком фоне все ровно получить 40 или 48%, это все ровно очень много. Революция просто невозможна, пикетирование – это самообман", - отметил Сихарулдзе.

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