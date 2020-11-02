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Ираклий Кобахидзе

Несмотря на бойкот: "Грузинская мечта" начинает готовиться ко второму туру выборов

photo : Gakharia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (653)
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Оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и не планирует принимать участие во втором туре

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает подготовку ко второму туру парламентских выборов в мажоритарных округах, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Второй тур выборов пройдет в 14 избирательных округах, из которых 8 - в Тбилиси.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Сегодняшние заявления оппозиции означают капитуляцию до второго тура. Они прекрасно понимают, что во втором туре проигрывают все выборы… Наша партия и штаб с завтрашнего дня начинает подготовку ко второму туру, мы уверены во внушительной победе во всех избирательных округах", - заявил Кобахидзе в ходе брифинга.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Большинство голосов получила правящая партия - по итогам выборов "Грузинская мечта" набрала 48,15% голосов.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
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В знак протеста лидеры "Единого национального движения – сила в Единстве", "Европейской Грузии", "Лело", "Альянса патриотов", "Стратегии Агмашенебели", "Гирчи", "Граждан", Лейбористской партии заявили о том не признают легитимность парламентских выборов и отказываются от своих мандатов. Они требуют аннулирования результатов и проведения досрочных парламентских выборов.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (653)


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