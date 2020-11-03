Глава ЦИК: второй тур выборов будет в любом случае

Официальной процедуры отмены кандидата нет, в любом случае кандидаты, занявшие первое и второе места, обязательно будут в бюллетенях, заявила глава ЦИК

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Второй тур в любом случае будет, несмотря на возможный бойкот оппозиции, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционеры заявили, что не намерены участвовать во втором туре выборов в одномандатных округах.

"Официальной процедуры отмены кандидата нет. В любом случае кандидаты, занявшие первое и второе места, обязательно будут в бюллетенях", - сказала Жвания в эфире телекомпании Rustavi 2.

По ее мнению, каждый должен уважать избирателей, уважать оценки международных организаций, их отношение.

"Два миллиона избирателей, которые пришли и проголосовали по собственному желанию, независимо от того, кем был кандидат. Это касается всех политических образований, это касается избирательной администрации. Население ждет своих представителей в парламенте", - отметила Жвания.

Второй тур выборов пройдет 21 ноября в 14 избирательных округах, из которых 8 - в Тбилиси.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Большинство голосов получила правящая партия - по итогам выборов "Грузинская мечта" набрала 48,15% голосов.

В знак протеста лидеры "Единого национального движения - сила в Единстве", "Европейской Грузии", "Лело", "Альянса патриотов", "Стратегии Агмашенебели", "Гирчи", "Граждан", Лейбористской партии заявили о том не признают легитимность парламентских выборов и отказываются от своих мандатов. Они требуют аннулирования результатов и проведения досрочных парламентских выборов.

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Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).