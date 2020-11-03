Глава Центризбиркома Грузии назвала условие своей отставки

Тамар Жвания утверждает, что Центризбирком точно и добросовестно подсчитывает голоса избирателей и ни о какой фальсификации речи быть не может

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания уйдет в отставку, если какой-либо из результатов выборов будет неправильно подсчитан и на это не будет соответствующей реакции, об этом Жвания заявила в интервью телекомпании "Рустави 2".

ЦИК: явка избирателей на выборах в парламент Грузии - 56,11%>>

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

"Сегодня мы делаем все от нас зависящее, чтобы воля народа была отражена точно, аккуратно и последовательно, так происходило на протяжении многих лет и признано международными наблюдателями. Поэтому, когда кто-то ставит под сомнение достоверность результатов в политических целях, это недопустимо. Пусть возьмут протоколы, которые публикует ЦИК и доступны для всех, - любой гражданин может пересчитать голоса и найти ошибки, если они есть", - сказала Тамар Жвания.

Глава ЦИК также напомнила, что выборы еще не закончились, в окружных избирательных комиссиях еще много процедурной работы, и официальные данные пока не озвучены.

После подсчета 100% бюллетеней по пропорциональной системе результаты голосования таковы: "Грузинская мечта" - 48,15%; "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" - 3,78%; "Лело" - 3,15%; "Альянс патриотов" - 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" - 1,33%; Лейбористская партия - 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов.

Международные наблюдатели подтвердили, что на парламентских выборах в Грузии были соблюдены основные свободы и большинство процедур.