"Переговоры возможны, но доверие на нуле" - Вашадзе не исключил разговора с "Мечтой"

Один из лидеров оппозиции допускает возможность того, что международные посредники могут усадить его за стол переговоров с представителями властей

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что вместе с международными партнерами может сесть за стол переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Выборы прошли, волнения остались: чем могут закончиться протесты в Грузии?>>

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой, в числе первых - "Стратегия Агмашенебели", отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

Накануне, после акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, Вашадзе принял участие в передачи "Ночной курьер" на телеканале Rustavi 2. На вопрос ведущего: оппозиции и властям однажды уже удалось достичь консенсуса с помощью международных партнеров по вопросу системы выборов 2020, можем ли мы увидеть такую же модель, Вашадзе ответил:

"Почему бы и нет. Я думаю, что другого ресурса для переговоров и не существует... Не буду скрывать, есть интенсивные разговоры с представителями дипкорпуса и они думают, что пора создавать определенную модель, формат, который выведет страну из этого тупика", - заявил Вашадзе.

При этом он подчеркнул, что у оппозиции "нулевое доверие ко второй стороне" и на воскресенье готовится самая масштабная за последнее время акция оппозиции.

"Оппозиция едина, и мы будем решать вместе. У нас есть коммуникация с дипломатическим корпусом, при их посредничестве может начаться какой-то формат. Но сейчас самое главное, чтобы в воскресенье в три часа все пришли на Руставели", - добавил политик.

По итогам парламентских выборов, в котором участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" набрав 48,15% голосов.

В знак протеста лидеры "Единого национального движения - сила в Единстве", "Европейской Грузии", "Лело", "Альянса патриотов", "Стратегии Агмашенебели", "Гирчи", "Граждан", Лейбористской партии объявили бойкот, отказавшись от своих мандатов. Они требуют аннулирования результатов и проведения досрочных парламентских выборов.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).