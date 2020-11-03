Обвинения и требования: обнародован меморандум грузинской оппозиции

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Восемнадцать оппозиционных партий в Грузии во вторник подписали меморандум, который предусматривает отказ от депутатских мандатов и требование досрочных парламентских выборов.

Выборы прошли, волнения остались: чем могут закончиться протесты в Грузии?>>

Sputnik Грузия представляет вам полный текст меморандума, который подписали следующие партии: "Единое национальное движение", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане", "Лейбористская партия", "Республиканская партия", "Закон и справедливость", "Европейские демократы", "Единая Грузия", "Трибуна", "Победившая Грузия", "За справедливость", "Свободные демократы", "Свобода", "Свободная Грузия" и "Христиан-демократическое движение".

"Парламентские выборы 31 октября 2020 года прошли в условиях применения силы и запугивания в адрес избирателей, координированного давления со стороны СГБ и криминального мира, масштабного подкупа, с использованием административных ресурсов и насильственного оказания влияния на волю избирателей. Этому сопутствовали манипуляции с избирательными протоколами и "карусели", что значительно изуродовало результаты выборов. Опубликованные ЦИК окончательные результаты не отразили волю граждан Грузии.

Для нас, оппозиционных партий, абсолютно ясно, что наши сограждане отказались от правления Иванишвили и не дали ему мандата на управление страной на третий срок. Соответственно, этот парламент не отражает волю избирателей.

© Sputnik / Alex Shlamov Грузинская объединенная оппозиция подписала меморандум

Поэтому мы, оппозиционные партии, которым сфальсифицировали выборы, отказываемся от парламентских мандатов и предпримем все политические и правовые шаги, чтобы "де-юре" и "де-факто" не войти в парламент. Мы не считаем этот парламент легитимным, так как он избран в результате незаконных действий и не отражает волю народа.

Это решение полностью разделяют также нижеподписавшиеся политические партии, которые в результате этих сфальсифицированных выборов по опубликованным данным ЦИК не попали в парламент.

Мы продолжаем борьбу против Иванишвили для лучшего демократического будущего нашей страны.

Требование демократической оппозиции – упразднение результатов этих выборов, проведение повторных выборов и системное искоренение факторов, в том числе комплектации ЦИК, которые вызвали системную фальсификацию этих выборов", - говорится в тексте меморандума.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Окончательные их итоги пока не подведены, по предварительным же в парламент проходят:

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 48,24% (929 135 голосов)

"Единое национальное движение – блок "Сила в единстве" - 27,16% (523 140 голосов)

"Лело для Грузии" - 3,16% (60 780 голосов)

"Стратегия Агмашенебели" - 3,15% (60 635 голосов)

"Европейская Грузия – движение за свободу" - 3,79% (72 938 голосов)

"Гирчи" – 2,89% (60 635 голосов)

"Граждане" - 1,33% (25 562 голоса)

"Лейбористкая партия – 1% (19 927 голосов)

В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя их в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.