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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии поблагодарила ЦИК за организацию демократических выборов

photo : Gakharia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (667)
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Угрозы и оскорбления самого непредвзятого института страны и его председателя – женщины, неприемлемы, считает президент

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время личной встречи с председателем ЦИК Тамар Жвания выразила благодарность избирательной администрации за организацию примерных и демократических выборов в Грузии, несмотря на пандемию коронавируса, говорится в сообщении администрации президента.

В Грузии 31 октября прошли выборы в парламент, а также выборы в Верховный совет Аджарии и отдельных представителей местной власти. По предварительным итогам, правящая партия страны "Грузинская мечта" получит 76 мест в парламенте Грузии и сохранит власть.

Парламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели принимают участие в голосовании. Бюллетень опускают в урну
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Глава ЦИК: второй тур выборов будет в любом случае

На встрече с Жвания Зурабишвили ознакомилась с подробной информацией о выборах. Стороны также отметили положительные оценки международных наблюдателей.

По мнению президента, угрозы и оскорбления самого не =предвзятого института страны и его председателя – женщины, неприемлемы.

Встреча Зурабишвили и Жвания проходила на фоне массового протеста оппозиционных партий, которые не намерены признавать итоги выборов из-за выявленных нарушений.

Все семь прошедших в парламент по предварительным данным оппозиционных партий уже подписали меморандум об отказе от парламентских мандатов.

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Недовольны выборами и авторитетные неправительственные организации – из-за нарушений они требуют упразднения результатов выборов на 120 участках.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (667)


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