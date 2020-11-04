ЦИК Грузии проверяет точность около восьми тысяч протоколов

Тамар Жвания признала, что на этот раз очень много протоколов с исправлениями, и объясняет это сложностями подсчета голосов по такому количеству субъектов

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии изучает 7 900 протоколов, по всем видам выборов, прошедших 31 октября, включающих механические, технические ошибки и человеческий фактор, об этом глава ЦИК Тамар Жвания рассказала в программе "Свободное видение" на Первом канале.

Еще в одном одномандатном округе Грузии пройдет второй тур выборов>>

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент по предварительным данным оппозиционных партий и блоков уже подписали меморандум, в котором отказались от мандатов.

Председатель ЦИК признала, что нарушения были и они изучаются.

Как заявила Жвания, был случай, когда, например, в одном из мажоритарных округов Тбилиси кандидату "Грузинской мечты" не дописали 600 голосов, а приписали их следующему по списку кандидату.

"Такой же случай произошел на одном из избирательных участков, когда 26 голосов "Единого национального движения" были написаны не под № 5, а под № 4. Это были единичные, можно сказать, механические ошибки. Протокол был трудным для заполнения, двухколонный, и впервые в истории грузинских выборов были подсчитаны голоса такого количества субъектов (48 партий и два блока - ред.). Это нужно учесть. Мы не видели 50 субъектов в бюллетенях для голосования за последнее десятилетие", - сказала Жвания.

Она отметила, что на этих выборах больше протоколов, которые нуждаются в исправлении, по последним данным - более 500, но это не значит, что количество таких протоколов соответствует числу избирательных участков.

"У нас есть случаи, когда в одном районе переправлены один, два или даже три протокола... Более того, очевидно, что не все исправления в протоколах связаны с результатами. Иногда они носят технический характер", - сказала Жвания.

Как отметила председатель ЦИК, протокол изменений является юридической процедурой, установленной Избирательным кодексом, и является неотъемлемой частью обычного итогового протокола.

Тамар Жвания также сообщила, что ЦИК уже разместил протоколы на своем сайте и странице в Facebook, где представлены протоколы исправлений.