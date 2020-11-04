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ირაკლი კობახიძე

"В ответе будет оппозиция" - Кобахидзе о перспективах монопартийного парламента

photo: Parliament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (43)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201104/249920821/V-otvete-budet-oppozitsiya---Kobakhidze-o-perspektivakh-monopartiynogo-parlamenta.html

"Грузинская мечта" обещает сделать все, чтобы парламент десятого созыва, выборы которого состоялись 31 октября, был, как и предполагалось, многопартийным

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает неправильным, если в будущем парламенте будет представлена только одна партия.

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В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент по предварительным данным оппозиционных партий и блоков уже подписали меморандум, в котором отказались от мандатов.

"Это не будет правильной картиной. Но ответственной за эту картину в любом случае будет оппозиция, у которой нет оснований сделать это. Но если они все же так поступят, то это, естественно, будет их ответственностью. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально прояснить все в избирательных комиссиях", - заявил Кобахидзе.
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По его словам, главный аргумент, которых приводит оппозиция, - это неточности в протоколах.

"Больше аргументов у них нет. Именно этот процесс идет сейчас в Центральной избирательной комиссии. Все увидят, что если и были неточности, то какого плана. Будет уточнен каждый округ", - подчеркнул Кобахидзе.

"Грузинская мечта" сделает все, чтобы обеспечить тот результат, который был достигнут благодаря этой избирательной системе, – это многопартийный парламент, чего в Грузии не было после 1992 года, отметил Кобахидзе.

Накануне глава ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила, что Центризбирком изучает 7 900 протоколов по всем видам выборов, прошедших 31 октября, включающих механические, технические ошибки и человеческий фактор.

Председатель ЦИК признала, что нарушения были и они изучаются. Она отметила, что на этих выборах больше протоколов, которые нуждаются в исправлении, по последним данным - более 500, но это не значит, что количество таких протоколов соответствует числу избирательных участков.

Как отметила председатель ЦИК, протокол изменений является юридической процедурой, установленной Избирательным кодексом, и является неотъемлемой частью обычного итогового протокола.

Тамар Жвания также сообщила, что ЦИК уже разместил протоколы на своем сайте и странице в Facebook, где представлены протоколы исправлений.

Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (43)


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