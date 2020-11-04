"Не верьте!" – ЦИК Грузии предупредил о дезинформации

В соцсетях появилась страница под названием "Сфальсифицированные протоколы", которая распространяет дезинформацию, заявили в ЦИК

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссии Грузии заявила о дезинформации, которая распространяется в соцсетях в связи с итогами прошедших в стране парламентских выборов.

ЦИК Грузии проверяет точность около восьми тысяч протоколов>>

Как заявил глава департамента управления человеческими ресурсами ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, в соцсети создана страница под названием "Сфальсифицированные протоколы". По его словам, на этой профинансированной странице размещены протоколы, которые якобы сфальсифицированы.

Как отметил Каландаришвили, целью подобных страниц является "манипуляция общественным мнением, дезинформация граждан и зарождение недоверия к избирательному процессу и к итогам выборов".

"В социальной сети пользователи активно делятся и утверждают, что конкретные итоговые протоколы сфальсифицированы… Призываем население не поддаваться подобной дезинформации. При этом хотим обратиться ко всем вовлеченным в избирательный процесс сторонам, ссылаться только на перепроверенные и достоверные источники, когда делитесь новостями", - заявил Каландаришвили.

В Центризбиркоме отметили, что в связи с существующими в протоколах неточностями на основании заявлений и жалоб, которые поступили в окружные избирательные комиссии, ведется изучение и исследование.

"На все случаи, где будут установлены нарушения какого-либо рода в отношении итоговых протоколов, в случае наличия оснований на все конкретные вопросы будет правовое реагирование", - отметил Каландаришвили.

Накануне глава ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила, что Центризбирком изучает 7 900 протоколов, по всем видам выборов прошедших 31 октября, включающих механические и технические ошибки, а также человеческий фактор.

Председатель ЦИК признала, что нарушения были и они изучаются. Она отметила, что на этих выборах больше протоколов, которые нуждаются в исправлении, по последним данным - более 500, но это не значит, что количество таких протоколов соответствует числу избирательных участков.

Как отметила председатель ЦИК, протокол изменений является юридической процедурой, установленной Избирательным кодексом, и является неотъемлемой частью обычного итогового протокола.

Тамар Жвания также сообщила, что ЦИК уже разместил протоколы на своем сайте и странице в Facebook, где представлены протоколы исправлений.