Разошлись, но обещали снова собраться - как прошла ночь протестов в Грузии

Практически ни одна акция у окружных комиссий не прошла без столкновений с полицией, задержано около 12 человек, часть из них уже освобождена, часть под стражей - всех ждет суд

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Минувшая ночь у зданий окружных избирательных комиссий в Сабурталинском, Глданском и Исанском районах Тбилиси, а также в других городах завершилась задержанием активистов оппозиционных партий.

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Акции проходили у штабов окружных избирательных комиссий, которые рассматривали поступившие в ходе выборов жалобы и пересматривали результаты голосования по участкам.

По неофициальным данным, за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции задержано около 12 человек, несколько из них уже отпущены под подписку. Часть из них еще остается под стражей. Судебные процессы над ними намечены на сегодня, 5 ноября.

По словам кандидата в мажоритарные депутаты в Исанском районе Тбилиси от "Единого национального движения" Хатии Деканоидзе, во время столкновений с полицией пострадали два активиста партии, они доставлены в клинику Ингороква.

"У одного из пострадавших после столкновений с полицией сотрясение мозга, а у второго - ушиб плеча", - рассказала Деканоидзе, которая навестила пострадавших в больнице.

У офиса окружной избирательной комиссии в Сабуртало были задержаны активисты оппозиционных партий "Граждане" и "Единая Грузия". Среди них четвертый номер партийного списка партии Нино Бурджанадзе Отар Таварткиладзе. Политика отпустили под подписку через несколько часов.

Под стражей остается активист партии Алеко Элисашвили Шалва Карелидзе.

По словам председателя окружной комиссии Бессариона Лачашвили, задержанные пытались помешать работе по пересчету голосов на участке. Поскольку у них не было аккредитаций, они не имели права присутствовать на заседании комиссии.

В Глданском районе столицы конфликт произошел без участия полиции - от рук активистов оппозиционных партий пострадали представители гражданского движения "Маро Макашвили". Молодые люди попросили оппозиционеров не мешать работе комиссии, что вызвало агрессию той стороны.

Неспокойно было и у Дома правительств в Батуми, где двое суток шла акция протеста, но под натиском полиции, которая не разрешила оппозиции разбить палатки и разжечь костры, поздно ночью она разошлась. Участники акции заявили, что будут готовиться к масштабной акции в воскресенье, 8 ноября. С этой целью они решили рассредоточиться по селам, чтобы мобилизовать людей.

Оппозиция продолжает оспаривать результаты парламентских выборов 31 октября.

Согласно последним данным ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" набирает 48,23% и благодаря новой системе распределения мест в парламенте набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, семь оппозиционных партий уже заявили об отказе от своих мандатов и участия во втором туре выборов в 17 округах. Они требуют проведения повторных выборов и планируют в выходные провести большие акции протеста в центре Тбилиси и Батуми с этим требованием.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.