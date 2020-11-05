Альянс патриотов Грузии готовится к акциям по всей стране

"Патриоты" решили идти своим путем, особняком от других оппозиционных партий, и будут проводить свои акции протеста

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. После акции в Тбилиси оппозиционная парламентская партия Альянс патриотов Грузии готовится к перманентным акциям протеста в регионах, об этом заявил журналистам председатель фракции "Патриоты Грузии" Георгий Ломия.

Второй тур выборов в Грузии: будет ли участвовать оппозиция?>>

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков отказываются от мандатов и не собираются входить в парламент. Оппозиция также отказывается от участия во втором туре выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах.

Альянс патриотов проводит акции протеста отдельно от других оппозиционных партий.

"Все партии выражают свой протест и фиксируют свои претензии. У нас своя дорога. Альянс патриотов продолжает борьбу и, поскольку борьба переместилась на улицу, мы тоже выходим на улицу", - заявил Ломия.

После митинга в субботу в Тбилиси, по его словам, партия перемещается в регионы и начинает с Кутаиси - здесь акция планируется уже в понедельник, 9 ноября.

"Мы начинаем акции с Кутаиси. Акции примут перманентный характер и будут проводиться в разных регионах, с интервалом в неделю или десять дней", - заявил Ломия.

По данным ЦИК, на парламентских выборах партия Альянс патриотов смогла набрать лишь 3,14% голосов избирателей, что равно нескольким депутатским мандатам. Лидер партии Ирма Инашвили утверждает, что Альянс патриотов не мог получить такой низкий процент голосов.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" - 3,78%; "Лело" - 3,15%; "Альянс патриотов" - 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" - 1,33%; Лейбористская партия - 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

Во вторник лидеры оппозиционных партий подписали совместный документ об отказе от мандатов в парламенте Грузии.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).