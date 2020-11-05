ЦИК Грузии: окружным комиссиям приходится работать под прессингом оппозиции

К этому времени поступившие в ходе выборов жалобы рассмотрели уже 15 окружных комиссий, 11 из них все-таки пришлось вносить коррективы в результаты как пропорциональных, так и мажоритарных выборов в своих округах

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Окружным избирательным комиссиям приходится проводить заседания и рассматривать жалобы в условиях давления на них, заявил глава департамента управления человеческими ресурсами Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.

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Оппозиция продолжает оспаривать результаты парламентских выборов 31 октября. Минувшей ночью у штабов окружных избирательных комиссий, которые рассматривали поступившие в ходе выборов жалобы и пересматривали результаты голосования по участкам, проходили акции протеста. Беспорядки завершились задержанием нескольких активистов оппозиционных партий.

"Несмотря на то, что все включенные в избирательный процесс стороны, в том числе представители политических партий, мажоритарные кандидаты, знают, кто по закону имеет право присутствовать на заседании окружной избирательной комиссии, они требуют от комиссий нарушения закона и допуска лиц, не имеющих полномочий присутствовать на заседаниях. При этом все они имеют собственного представителя в комиссии. Несмотря на это, они (оппозиция) распространяют ложную информацию, целенаправленно пытаются сорвать процесс и дискредитировать избирательную администрацию и избирательный процесс в целом", - заявил Каландаришвили.

Он напомнил, что, согласно избирательному законодательству, присутствовать на заседании комиссии имеют право представители СМИ, по одному представителю избирательного субъекта в соответствующем избирательном округе, также один представитель местной наблюдательной организации и не более двух наблюдателей от зарегистрированной в ЦИК международной организации вместе с переводчиком.

По словам Каландаришвили, также были случаи, когда жалобы вносились лицами, которые не имеют на это полномочий, поэтому у комиссий было законное право не рассматривать их.

"Несмотря на то, что включенным сторонам прекрасно известны правила внесения жалоб и также круг лиц, которые по избирательному законодательству имеют на это право, часть жалоб не была внесена полномочными лицами. Следовательно, у окружных избирательных комиссий были законные основания не рассматривать их", - отметил Каландаришвили.

ЦИК обращается ко всем включенным в избирательный процесс сторонам с просьбой объективно оценивать текущие процессы, что позволит избежать распространения неуточненной, наносящей ущерб избирательному процессу информации.

По информации Каландаришвили, 15 окружных избирательных комиссий уже завершили процесс рассмотрения жалоб и пересчет голосов. 11 из них внесли поправки в 20 протоколов - были аннулированы данные трех переносных урн, а в девяти случаях исправлены результаты как пропорциональных, так и мажоритарных выборов.