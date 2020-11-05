18:25 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
Шествие лидеров и сторонников оппозиции по улице Пекина с призывом придти на митинг 8 ноября

Оппозиция продолжает марши протеста в центральных районах Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (680)
65 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/05/249936381.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201105/249936931/Oppozitsiya-prodolzhaet-marshi-protesta-v-tsentralnykh-rayonakh-Tbilisi.html

Второй день по улицах Тбилиси можно видеть шумные шествия активистов оппозиционных партий, призывающих граждан на большой митинг в воскресенье

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Лидеры и активисты оппозиционных партий устроили очередное протестное шествие, на этот раз от сада Букия до станции метро " Медицинский университет" в Сабурталинском районе Тбилиси.

Почему протестуют в Грузии, или Минусы прозрачных выборов>>

Основная цель марша - информирование населения о масштабной акции в воскресенье, 8 ноября.

Лидеры оппозиционных политических партий заявляют, что не смирятся с результатами "фальсифицированных" выборов.

"Мы продолжим этот протест, но параллельно используем все юридические рычаги и правовые инструменты, предусмотренные  законом. К сожалению, мы не видим готовности ЦИК и правительства серьезно рассмотреть жалобы на нарушения в ходе выборов", - сказал генеральный секретарь партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Окружная комиссия Ваке-Сабуртало. Лидеры оппозиции и активисты у входа
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ЦИК Грузии: окружным комиссиям приходится работать под прессингом оппозиции

 

Другие лидеры оппозиции во главе с кандидатом в мажоритарные депутаты от "Европейской Грузии" в Вакийском районе Тбилиси Элене Хоштария собрались у станции метро "Делиси".

"Мы видим, что голоса отняли не у отдельных партий или кандидатов, а у народа. Людям сказали: ваше мнение, ваш голос, ваше решение нас не интересуют", - сказала Хоштария.

Политик заверила, что во время марша соблюдаются все рекомендации Минздрава Грузии в условиях пандемии - с утра в игнорировании масочного режима оппозицию обвинили представители правительства.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков отказываются от мандатов и не собираются входить в парламент. Оппозиция также отказывается от участия во втором туре выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах. Власти обвиняют оппозицию в изначальной подготовке революционного сценария, и заявляют, что выявленные в протоколах голосования неточности носят технический характер. 

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (680)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться