Оппозиция продолжает марши протеста в центральных районах Тбилиси

Второй день по улицах Тбилиси можно видеть шумные шествия активистов оппозиционных партий, призывающих граждан на большой митинг в воскресенье

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Лидеры и активисты оппозиционных партий устроили очередное протестное шествие, на этот раз от сада Букия до станции метро " Медицинский университет" в Сабурталинском районе Тбилиси.

Почему протестуют в Грузии, или Минусы прозрачных выборов>>

Основная цель марша - информирование населения о масштабной акции в воскресенье, 8 ноября.

Лидеры оппозиционных политических партий заявляют, что не смирятся с результатами "фальсифицированных" выборов.

"Мы продолжим этот протест, но параллельно используем все юридические рычаги и правовые инструменты, предусмотренные законом. К сожалению, мы не видим готовности ЦИК и правительства серьезно рассмотреть жалобы на нарушения в ходе выборов", - сказал генеральный секретарь партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Другие лидеры оппозиции во главе с кандидатом в мажоритарные депутаты от "Европейской Грузии" в Вакийском районе Тбилиси Элене Хоштария собрались у станции метро "Делиси".

"Мы видим, что голоса отняли не у отдельных партий или кандидатов, а у народа. Людям сказали: ваше мнение, ваш голос, ваше решение нас не интересуют", - сказала Хоштария.

Политик заверила, что во время марша соблюдаются все рекомендации Минздрава Грузии в условиях пандемии - с утра в игнорировании масочного режима оппозицию обвинили представители правительства.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков отказываются от мандатов и не собираются входить в парламент. Оппозиция также отказывается от участия во втором туре выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах. Власти обвиняют оппозицию в изначальной подготовке революционного сценария, и заявляют, что выявленные в протоколах голосования неточности носят технический характер.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.