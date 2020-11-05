Почему протестуют в Грузии, или Минусы прозрачных выборов

Пятый день в Грузии не утихают акции протеста с требованием признать прошедшие выборы в парламент нелегитимными

С чего сыр-бор? Международные наблюдатели оценили выборы в парламент Грузии как свободные и конкурентные. С победой правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" поздравили многие мировые лидеры. Казалось бы, вопросов нет. Но не тут-то было.

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Вопросы, как всегда, есть у грузинской оппозиции во главе с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в тотальной фальсификации. И главный козырь в их руках - итоговые протоколы избирательных комиссий, в которых можно найти неточности.

Детально изучить эти протоколы совсем несложно - они лежат в открытом доступе на сайте ЦИК, просто пройдитесь по этой ссылке. Так работает грузинский Центризберком, который верен принципу проведения прозрачных выборов.

Если вы запасетесь терпением и пройдитесь по этим многотысячным документам - наверняка, погрешности попадутся и вам на глаза.

Поэтому недовольной итогами выборов оппозиции совершенно несложно указывать ЦИК на его ошибки - вот тут неточность, здесь несовпадение, а вот здесь так вообще нагло наврали. Короче - фальсификация!

В соцсетях вовсю крутятся итоговые протоколы комиссий с неточностями, которые так и мозолят глаза избирателей. В грузинском Центризберкоме заявили о намеренной дискредитации работы ведомства.

Работа над ошибками

То, что промахи в работе членов избирательной комиссии были, признают и в самом ЦИК. Правда, тут же добавляют, что ошибки, изучение и исправления в протоколах - неотъемлемая часть избирательного процесса. Так всегда было и будет.

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Глава ведомства Тамар Жвания на днях заявила, что Центризбирком изучает 7 900 протоколов по всем видам выборов, прошедшим 31 октября, включающих механические и технические ошибки, а также человеческий фактор.

Председатель ЦИК признала, что нарушения были и они изучаются. По последним данным ЦИК, уже установлено, что в исправлении нуждаются итоги более 500 протоколов. Все эти изменения будут зафиксированы и отразятся на окончательных итогах голосования, обещали в ведомстве.

Перебор

Однако найденые промахи в работе избирательной комиссии оказались недостаточными для радикально настроенной оппозиции. Жаждущие революции силы пошли дальше - в Сети появилась страница "Сфальсифицированные протоколы", на которой публикуются фейки - якобы сфальсифицированные протоколы. Этот контент активно финансируется - несложно догадаться кем.

В ответ на такую открытую дезинформацию в ЦИК Грузии даже провели специальный брифинг.

"В социальной сети пользователи активно делятся и утверждают, что конкретные итоговые протоколы сфальсифицированы… Призываем население не поддаваться подобной дезинформации. При этом хотим обратиться ко всем вовлеченным в избирательный процесс сторонам с просьбой ссылаться только на перепроверенные и достоверные источники, когда делитесь новостями", - заявил глава департамента управления человеческими ресурсами ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

В Центризбиркоме отметили, что в связи с существующими в протоколах неточностями на основании заявлений и жалоб, которые поступили в окружные избирательные комиссии, ведется изучение и исследование.

Кому это надо?

Авторитетный грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе убежден, что единственный политик, которого на сегодняшний день устраивают протесты в Грузии, - это экс-президент Михаил Саакашвили.

Политик, который уже семь лет не был на родине и строит сомнительную политическую карьеру на Украине, вновь жаждет власти в Грузии.

"От Саакашвили стоит ждать большего упорства для продолжения протеста. На сегодняшний день единственный политик, которого устраивает этот протест, это сам Саакашвили. Всех остальных устраивает, что они получили, и это видно по их реакции на социологические исследования, которые совпали с результатов выборов. В принципе, они знают, что это реальные цифры",- сказал Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Он отметил, что Саакашвили является харизматичной фигурой, поэтому у него есть шанс повести за собой народ. При этом политолог уверен, что повторения "революции роз" в Грузии не будет.

Ну а оппозиция пока не теряет подобных надежд - очередной масштабный митинг анонсирован на это воскресенье.

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