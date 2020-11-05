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Ираклий Кобахидзе беседует с журналистами

Один из лидеров "Грузинской мечты" был опрошен Службой госбезопасности

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Исполнительный секретарь партии поделился в СГБ информацией о готовящемся в Грузии "революционном сценарии"

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Экс-спикер парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в четверг был опрошен в Службе государственной безопасности.

Лидеры правящей партии еще незадолго до выборов начали предупреждать население о готовящемся "революционном сценарии". Несколько дней назад Кобахидзе на брифинге в очередной раз сделал заявление в связи с запланированными в стране провокациями, и, по его словам, в СГБ его вызвали именно по этой причине.

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"Со мной связалась Служба государственной безопасности в связи с информацией, которую я распространил несколько дней назад. Речь идет о брифинге, связанном с подготовкой лидеров и активистов "Нацдвижения" в рамках так называемого революционного сценария", - заявил Кобахидзе журналистам после опроса.

По его словам, у него была информация об этом и он обо всем рассказал ведомству, назвав источник информации, саму суть вопроса, и даже представил СГБ список людей, которые значились в деструктивном сценарии.

"Тогда мы сказали, что были созданы группы, в том числе т.н. экипажи из тех людей, которые, в том числе, были бывшими силовиками, у них было определенное вооружение, которое затем появились в день выборов. Вы помните, как люди передвигались вооруженными, в том числе у них были электрошокеры и так далее. У нас была эта информация, которая позже подтвердилась в день выборов", - рассказал Кобахидзе.

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Автором "революционного сценария" Кобахидзе назвал экс-президента Грузии, лидера "Национального движения" Михаила Саакашвили. От кого у исполнительного секретаря правящей партии подобная информация, он журналистам не сказал.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (19)


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