Президент Грузии призвала протестующих у окружных комиссий к спокойствию

Президент страны призвала всех граждан к спокойствию и уважению государственных институтов, а также соблюдать все рекомендации для предотвращения распространения вируса

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Акции протеста у зданий окружных избирательных комиссий, особенно агрессивные действия участников акций, мешают работе избирательной администрации, говорится в заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее президент заявила, что выборы прошли в свободной обстановке и без серьезных нарушений.

По словам Зурабишвили, для того, чтобы были защищены голоса каждого избирателя, избирательной администрации нужна спокойная рабочая обстановка.

"Всех призываю к спокойствию и уважению государственных институтов. Также призываю строго соблюдать все рекомендации, необходимые для предотвращения распространения вируса. Это ответственность каждой политической партии, ее лидеров и каждого участника акции", - говорится в сообщении.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков отказываются от мандатов и не собираются входить в парламент. Оппозиция также отказывается от участия во втором туре выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах.

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Сегодня, как и накануне, у штабов окружных избирательных комиссий, которые рассматривают поступившие в ходе выборов жалобы и пересматривают результаты голосования по участкам, проходят шумные акции протеста, которые сопровождаются столкновениями и потасовками с полицейскими.