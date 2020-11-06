Акции и пандемия: власти Грузии могут прибегнуть к новым ограничениям

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявляет, что правительство может принять решение о введении точечных ограничений, в том числе на передвижение в ночное время.

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В Грузии, начиная со дня выборов, проходят уличные протесты в столице и других больших городах. Самая масштабная акция прошла на второй день после выборов 1 ноября, когда перед парламентом в Тбилиси собрались несколько тысяч сторонников оппозиционных партий, большая часть которых не была в масках и не соблюдала дистанцию. Правила и меры безопасности не соблюдаются и во время пикетирования окружных избирательных комиссий.

По словам Кобахидзе, локдаун исключен, однако, что касается передвижения в ночные часы, то когда речь идет о точечных ограничениях, подобное возможно.

"Что касается локдауна, мы не раз говорили, что это исключено, поскольку это недопустимо для грузинской экономики. Экономика, безусловно, должна продолжать работать. Что касается точечных ограничений, таких как ограничения на передвижения в определенные часы, то это безусловно вполне приемлемо, и подобные меры могут быть приняты правительством", – заявил Кобахидзе.

В оппозиции уверены, что власти пытаются запугать население коронавирусом, чтобы люди не выходили на акции протеста.

"Это самый аморальный поступок, на который могут пойти эти аморальные люди… Народ сам придет на акцию, со своими масками и максимально постарается соблюдать все нормы. То, что сегодня такая ситуация и столько инфицированных, это, в первую очередь, ответственность правительства. Они ничего не сделали за все это время, чтобы подготовиться и предотвратить такую вспышку", – заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе.

Вместе с тем, Капанадзе отметил, что те представители оппозиции, которые включены в текущие процессы, регулярно делают тест на наличие COVID-19.

Один из лидеров оппозиционной партии "Единая Грузия – демократическое движение" Анзор Бицадзе считает, что если во время пандемии в стране прошли выборы, то и акции являются частью политического процесса.

"Мы были первой партией, которая еще в середине сентября предложила властям отложить выборы, если ожидалось обострение пандемии. Но Иванишвили хотел как можно скорее провести эти выборы, поскольку знал, что к весне рейтинг правящей партии упадет еще больше. Пять дней назад они привели людей на 3,8 тысячи участков. Вывести два миллиона человек можно, а десяток тысяч нельзя? Поскольку выборы состоялись и поскольку состоялся политический процесс, тогда акции тоже являются частью политического процесса. Если пандемия беспокоила правительство, то они должны были отложить выборы", – заявил Бицадзе.

В Грузии за последние два месяца значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных уже значительно превышает две тысячи человек, а общее число зараженных приблизилось к 50 тысячам. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее. Поэтому власти призывают граждан максимально воздержаться от массовых собраний, либо на акциях соблюдать меры безопасности и установленные правила.

Как заявил премьер Георгий Гахария, мобильность и уличные акции ускорят пик вируса и приведут к быстрому росту инфицирования. Тем не менее, объявлять локдаун власти не планируют, но продолжат вводить точечные ограничения. В правительстве подчеркивают, что уважают свободу самовыражения граждан, участвующих в митингах, но призывают соблюдать необходимые меры безопасности.