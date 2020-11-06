Акции протеста в условиях пандемии: чрезвычайное обращение омбудсмена Грузии

Народный защитник призвала все политические силы, если они не отказываются от массовых акций, по крайней мере следить, чтобы на них соблюдались установленные правила безопасности

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Во время акций протеста не удается соблюдать социальную дистанцию и нормы безопасности, что, безусловно, еще больше повышает риск увеличения инфицирования и осложняет эпидемиологическую ситуацию в стране, говорится в чрезвычайном обращении Народного защитника Грузии.

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В Грузии, начиная со дня выборов, проходят уличные протесты в столице и других больших городах. Самая масштабная акция прошла на второй день после выборов 1 ноября, когда перед парламентом в Тбилиси собрались несколько тысяч сторонников оппозиционных партий, большая часть которых не была в масках и не соблюдала дистанцию. Правила и меры безопасности не соблюдаются и во время пикетирования окружных избирательных комиссий.

"Призываю оппозиционные политические партии, с учетом созданной в стране тяжелой эпидемиологической ситуации, в процессе организации акций протеста обеспечить строгое соблюдение всех установленных с целью превенции распространения вируса правил и ограничений, что сократит ущерб вреда здоровью и жизни людей", - говорится в чрезвычайном обращении Нино Ломджария.

Народный защитник также призывает правительство Грузии, с целью замедления темпа инфицирования COVID-19, обеспечить эффективное исполнение всех уже установленных превентивных мероприятий.

Омбудсмен также обращается к избирательным администрациям, вовремя рассмотреть связанные с выборами обоснованные жалобы и обеспечить пересчет спорных избирательных участков, что значительно снизит наказ протестов и мобильность населения.

"Мы еще раз призываем всех граждан Грузии строго соблюдать те требования и рекомендации, которые связаны с карантином и самоизоляцией, а также с правильным ношением масок, в том числе в открытых пространствах, правил гигиены и соблюдения социальной дистанции, что на сегодняшний день является единственным и самым эффективным средством защиты как собственной жизни и здоровья, так и других людей", - говорится в чрезвычайном обращении.

Омбудсмен считает, что исходя из создавшегося положения, жизненно важно проведение соответствующих мероприятий для рационального распределения и сокращения нагрузки на медицинский сектор, для того, чтобы у медперсонала была возможность оказать качественную медицинскую услугу как инфицированным пациентам, так и уязвимыми группам.

В Грузии за последние два месяца значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных значительно превышает две тысячи человек, а общее число зараженных превзошло 50 тысяч. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее. Поэтому власти призывают граждан максимально воздержаться от массовых собраний, либо на акциях соблюдать меры безопасности и установленные правила.

Как заявил премьер Георгий Гахария, мобильность и уличные акции ускорят пик вируса и приведут к еще более быстрому росту инфицирования. Тем не менее, объявлять локдаун власти не планируют, но продолжат вводить точечные ограничения. В правительстве подчеркивают, что уважают свободу самовыражения граждан, участвующих в митингах, но призывают соблюдать необходимые меры безопасности.