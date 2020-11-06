Facebook заблокировал страницы грузинских оппозиционных партий

В "черный список" Facebook на этот раз попали "Альянс патриотов Грузии" и "Грузинский выбор", из социальной сети удалены все аккаунты этих партий

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Администрация Facebook удалила страницы и группы, связанные с грузинскими оппозиционными партиями "Альянс патриотов Грузии" и "Грузинский выбор", говорится в отчете по социальной сети за октябрь.

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Согласно той части отчета, которая касается Грузии, из Facebook удалено в общей сложности 54 аккаунта, 14 страниц, две группы и 21 аккаунт в Instagram, связанных с указанными оппозиционными партиями.

"Мы обнаружили эту сеть после просмотра информации о некоторых ее действиях, публично опубликованной неправительственной организацией "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED)", - отмечено в отчете.

Помимо этого, администрация Facebook удалила 50 аккаунтов, 39 страниц, четыре группы, восемь мероприятий и 19 аккаунтов в Instagram грузинской медиаорганизации Alt-Info.

"Мы обнаружили эту деятельность в рамках нашего расследования как подозрительную активность в регионе", - говорится в сообщении Facebook.

В отчете администрации Facebook отмечено, что активность была нацелена на внутреннюю аудиторию Грузии и сейчас Alt-Info заблокировано в социальной сети.

В апреле текущего года администрация Facebook удалила страницы и группы, связанные с Единым национальным движением Грузии. Тогда в общей сложности было удалено 23 аккаунта, 80 страниц и 41 группа лиц, связанных с ЕНД.