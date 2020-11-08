Кобахидзе: грузинский народ одобрил выборы и признал их

Грузинская мечта пойдет на диалог с оппозицией после определения позиции международных партнеров, которые намерены сами организовать встречу

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Число людей на акции показало, что грузинский народ признал выборы, а встреча с оппозицией пройдет только в присутствии международных партнеров и по их инициативе, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК. В настоящее время митингующие в Тбилиси отправились к зданию ЦИК, а в Батуми разбили палатки у задания правительства Аджарии.

"Число людей на акции показало, что грузинский народ не только признает, но и ему нравится результат выборов. Грузинский народ хочет здоровых людей в политике, а не таких, кто стоял у трибуне. Грузинский народ хочет мира, стабильности и развития", - сказал Кобахидзе.

Он также опроверг Мелия, который заявил, что представители "Грузинской мечты" связались с лидерами оппозиции.

"С нами связалась Тина Бокучава, которая попросила нас о встрече на тему выборов, на что мы ей ответили, что, как мы знаем, встречу хотели организовать международные партнеры, а мы с ними считаемся всегда, и мы сказали, что подождем их позицию", - сказал Кобахидзе.

Он призвал протестующих к мирному протесту и отметил, что у оппозиции не будет проблем с акцией.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.