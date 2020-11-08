Полиция у здания ЦИК в Тбилиси применила водометы против протестующих

Группа протестующих кидает камни в полицейских, выстроившихся во дворе задания ЦИК, стороны разделяет забор из сетки

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Ситуация у здания Центризбиркома крайне накалилась - полиция применила водометы, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Группа протестующих кидает камни в полицейских, выстроившихся во дворе, полиция в ответ обливает собравшихся водой. Стороны разделяет забор из сетки.

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК. В настоящее время митингующие в Тбилиси отправились к зданию ЦИК, а в Батуми разбили палатки у задания правительства Аджарии.

Основная колонна, которая идет от проспекта Руставели, пока не подошла.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.