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Ситуация у здания ЦИК. Полиция применила водометы против демонстрантов 8 ноября 2020 года

Полиция у здания ЦИК в Тбилиси применила водометы против протестующих

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (68)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201108/249968231/Politsiya-u-zdaniya-TsIK-v-Tbilisi-primenila-vodomety-protiv-protestuyuschikh.html

Группа протестующих кидает камни в полицейских, выстроившихся во дворе задания ЦИК, стороны разделяет забор из сетки

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Ситуация у здания Центризбиркома крайне накалилась - полиция применила водометы, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Группа протестующих кидает камни в полицейских, выстроившихся во дворе, полиция в ответ обливает собравшихся водой. Стороны разделяет забор из сетки. 

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Митинг оппозиции от парламента переместится к зданию ЦИК

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК. В настоящее время митингующие в Тбилиси отправились к зданию ЦИК, а в Батуми разбили палатки у задания правительства Аджарии.

Основная колонна, которая идет от проспекта Руставели, пока не подошла. 

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах >>

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (68)


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