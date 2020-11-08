МВД Грузии призывает всех участников акций соблюдать порядок

МВД заявляет, что в ответ на силовые действия участников акции оппозиции была использована пропорциональная сила

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В конце дня во время акции у Центризбиркома Грузии участники акции попытались ворваться в здание, чего не допустила полиция, говорится в чрезвычайном заявлении МВД Грузии.

Ситуация у здания Центризбиркома вечером крайне накалилась - полиция применила водометы. Группа протестующих кидает камни в полицейских, выстроившихся во дворе, полиция в ответ обливает собравшихся водой.

"Исходя из того, что участники акции использовали силовые методы и не подчинялись полиции, МВД использовало пропорциональную силу в рамках предусмотренных полномочий", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что в течение всего дня ведомство на акциях обеспечивало общественную безопасность, правопорядок и защиту свободы выражения каждого человека, который не вышел за рамки, допустимого законом.

"МВД как ведомство, ответственное за правопорядок, призывает всех граждан, организаторов и участников акций соблюдать порядок и подчиняться законным требованиям полиции. В течение акции любой факт правонарушения будет пресечен полицией в рамках закона", - говорится в заявлении.

Это же заявление через мегафон транслируется на территории возле Центризбиркома, где полиция применила водометы для разгона митингующих.

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК. В настоящее время митингующие в Тбилиси с проспекта Руставели переместились к зданию ЦИК, а в Батуми разбили палатки у задания правительства Аджарии.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах >>

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.