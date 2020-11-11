В Тбилиси озвучили ожидания от визита Помпео

По словам Залкалиани, за последние четыре года у Грузии и США было крайне эффективное сотрудничество по всем направлениям Хартии стратегического партнерства

ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. У правительства Грузии есть амбициозная цель перевести стратегическое партнерство Грузии и США на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани на брифинге в связи с объявленным визитом в Тбилиси госсекретаря США.

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Майк Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября, анонсированы его встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД.

"Этот визит является четким сигналом политической поддержки со стороны администрации Соединенных Штатов Америки, что полностью соответствует твердому партнерству и крайне плодотворному сотрудничеству двух стран", - заявил Залкалиани.

По его словам, за последние четыре года с нынешней администрацией США у Грузии было "крайне эффективное сотрудничество" по всем основным направлениям Хартии стратегического партнерства.

"Оборона и безопасность, экономика, усиление демократических институтов, углубление отношений между народами - это все те основные вопросы, в направлении которых у нас есть важные ощутимые результаты… Но у нас есть еще более амбициозные планы: перевести стратегическое партнерство, которое находится на высочайшем уровне, на качественно новый уровень. И я уверен, что данный визит в этом направлении будет важным и еще больше углубит стратегическое партнерство между Грузией и Америкой", - заявил Залкалиани.

Он добавил, что разговор также коснется существующих в регионе вызовов.

Глава МИД Грузии сообщил, что законопроект бюджета США на 2020-2021 год предусматривает помощь Грузии в размере 132 миллионов долларов. Как отметил Залкалиани, за последние четыре года финансовая поддержка Грузии увеличилась на 50 миллионов долларов.

Глава МИД не прокомментировал роль, которую сегодня играют США в урегулировании политического кризиса в Грузии и будет ли Помпео встречаться с представителями оппозиции. ​Визит госсекретаря будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии - оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.