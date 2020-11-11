Помпео в Грузии встретят акциями протеста? Планы оппозиции и ответ МИД

ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Грузинская оппозиция не собирается встречать госсекретаря США Майка Помпео акциями протеста, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

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Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября, анонсированы его встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД Давидом Залкалиани.

Визит госсекретаря будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии - оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

"Никто не собирается встречать Майка Помпео акцией. Что за чушь!? У нас может быть символическое мероприятие, на котором мы зафиксируем нашу позицию, что садится во все рамки. Любая поддержка со стороны наших американских партнеров для нас очень важна", - заявил Вашадзе.

Политик назвал предстоящий визит Помпео важным и отметил, что роль США в укреплении грузинской демократии имеет огромное значение.

"Надеюсь, что у оппозиции будет возможность коммуникации, в ходе которой мы поговорим о тяжелых проблемах, которые возникли в Грузии после фальсификации выборов. Однако лично я подтверждаю, что у меня есть встречи с руководством их дипломатического представительства", - заявил Вашадзе.

Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что народ должен устроить акцию во время визита Помпео в Грузии.

"Выборы в Грузии были сфальсифицированы. Грузинский народ должен ответить массовой мобилизацией на эти сфальсифицированные выборы. В том числе, если приезжает Помпео, то и в тот день должна быть массовая мобилизация народа. Я бы сделал так, чтобы весь мир увидел, что грузинский народ не тот народ, которого можно угнетать… У грузинского народ есть гордость и чувство достоинства", - заявил Саакашвили в эфире "Мтавари архи".

Ответ МИД

Ранее глава МИД Грузии воздержался от ответа на вопрос, будет ли Помпео встречаться с представителями оппозиции в Тбилиси и какую роль США играют в урегулировании политического кризиса в Грузии.

При этом дипломат назвал смешными и несерьезными призывы некоторых лидеров оппозиции устроить акцию протеста в день приезда Помпео.

"Я даже не собираюсь давать серьезный ответ своим оппонентам, так как это непонимание и незнание международных отношений. Ни в какую логику не садится использование визита госсекретаря США во внутриполитических интересах. Главный посыл здесь - поддержка Грузии со стороны США, поддержка стабильности Грузии, политического и экономического развития страны. Поддержка нашей роли, как одного из лидеров в регионе. Это главный посыл визита, а не то, о чем говорят оппоненты", - заявил Залкалиани.

Он также подчеркнул, что Вашингтон высоко оценил выборы в Грузии, что отражено в заявлении американского посольства.

"В нем напрямую подтверждается заключение ОБСЕ/БДИПЧ, что выборы были конкурентными и все фундаментальные свободы были защищены... Мы очень закрылись. Мы занимаемся только оценкой процессов внутри страны, когда весь регион стоит перед таким сложным, геополитическим вызовом", - заявил Давид Залкалиани.

Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.