"У диалога нет альтернативы" – премьер о протестах в Грузии

Гахария подчеркнул, что ответственность каждой партии, преодолевшей барьер на выборах, – приступить к работе в парламенте

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Судьба страны должна решаться в парламенте, а не на улице, заявил премьер-министра Георгий Гахария, комментируя массовые акции протеста в стране.

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Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

"Есть прямое задание населения: мы должны найти быстрый выход из этого политического положения. Уверен, что политический спектр полностью осознает это. Я понимаю, что определенные деструктивные шаги и действия продолжатся, но все должны хорошо осознавать, что у подобных деструктивных шагов и действий не будет поддержки населения", - заявил Гахария на заседании правительства в четверг.

Он подчеркнул, что граждане Грузии дали мандат девяти политическим силам, чтобы они были представлены в высшем законодательном органе, и этот мандат - ответственность за страну и за ее будущее.

"И мы должны помнить, в какой момент граждане Грузии сделали это - когда был разгар войны в регионе, когда глобальная пандемия все больше набирает силы, когда экономический кризис становится тяжелее. И это было умышленным посланием для каждого нашего политика и политической силы - вместе заботьтесь о стране и вместе найдите выход из кризисов в этой эпохе, полной вызовов", - заявил Гахария.

По словам премьера, сегодня Грузии нужен устойчивый политический процесс для дальнейшего развития.

"У диалога нет альтернативы. Это ответственность каждой политической силы... Парламент является местом, где должна решаться судьба страны, а не улица. Уверен, что политический спектр прекрасно понимает это и уверен, что у всех хватит ответственности правильно понять этот месседж наших граждан, правильно перевести в конкретные шаги", - отметил Гахария.

Согласно последним данным ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" набирает 48,23% и благодаря новой системе распределения мест в парламенте набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, восемь оппозиционных партий уже заявили об отказе от своих мандатов и участия во втором туре выборов в 17 округах. Они требуют проведения повторных выборов и планируют в выходные провести большие акции протеста в центре Тбилиси и Батуми с этим требованием.