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Гиги Угулава. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

Все будет по-особенному: грузинская оппозиция встретит Помпео акцией протеста

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (29)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201112/250012075/Osobaya-vstrecha-gruzinskaya-oppozitsiya-vstretit-Pompeo-aktsiey-protesta.html

По словам Угулава, американскому дипломату устроят праздничную встречу и напомнят о "тотальной фальсификации" выборов в парламент Грузии

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Объединенная оппозиция планирует провести в Тбилиси акции протеста 17 или 18 ноября - во время визита в Грузию госсекретаря США Майка Помпео, об этом заявил журналистам один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

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По словам Угулава, акция будет посвящена "тотальной фальсификации выборов".

"Мы планируем абсолютно другого формата акцию 17 или 18 ноября. Это будет, с одной стороны, акция против тотальной фальсификации выборов, а также праздничная встреча нашего стратегического партнера Майка Помпео", - заявил Угулава

По словам Угулава, место проведения акции будет особенным, в ходе протеста не будет политических выступлений, а Помпео будут встречать с американскими флагами и с соблюдением всех мер безопасности.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Угулава напомнил и о том, что в субботу, в 15:00, на проспекте Руставели в центре Тбилиси запланирована очередная акция протеста.

Госминистр США Майк Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября. В рамках визита он проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.

Визит госсекретаря будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии - оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (29)


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