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Акция молодежного крыла Стратегии Агмашенебели у правительственной канцелярии

"Грузия этого не перенесет" – оппозиционная партия против локдауна

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201113/250029530/Gruziya-etogo-ne-pereneset---oppozitsionnaya-partiya-protiv-lokdauna.html

"Стратегия Агмашенебели" предполагает, что локдаун в стране может быть введен только по двум причинам – чтобы заглушить протест оппозиции и использовать COVID-19 в коррупционных целях

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Объявление полного локдауна в Грузии будет неразумным и вредным решением, заявил один из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе на брифинге.

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Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения. Однако премьер-министр Георгий Гахария заверил, что системные ограничения вводить не планируется и правительство будет придерживаться стратегии точечных ограничений.

Оппозиция же подозревает, что правительство готовится к локдауну.

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© Sputnik / STRINGER
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"Заявляю с полной ответственностью, объявление полного локдауна в этой ситуации будет полным крахом всех государственных институтов. В этой ситуации мы еще больше пострадаем, чем после первого локдауна, когда более или менее была сохранена экономическая жизнь страны и институты не были разрушены. Это абсолютное вредительство", – заявил Чихладзе.

По мнению Чихладзе, власти могут объявить локдаун по двум причинам. Первое – чтобы заглушить волну протеста, и второе – продолжение коррупционных сделок под предлогом COVID-19.

"Это две причины, из-за которых они хотят объявить полный локдаун. Другого разумного объяснения я не нахожу. Мы всячески против этого неразумного и вредного решения. Не надо сравнивать нас с другими странами. Они богатые страны и смогут выдержать еще несколько локдаунов. У них есть богатая экономика, исправная система здравоохранения. А мы этого не перенесем", – отметил Чихладзе.

Между тем в стране эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась. С начала пандемии к 13 ноября коронавирус в стране диагностирован у более 73 тысяч человек. Выздоровели более 55,5 тысячи. Скончались 636.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)


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