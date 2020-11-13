Грузинская оппозиция назвала условие для начала работы в парламенте

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Новые выборы в парламент Грузии в течение года - таково условие оппозиционной партии "Гирчи" для того, чтобы ее команда отказалась от бойкота и приступила к работе в парламенте десятого созыва.

Выборы прошли, волнения остались: чем могут закончиться протесты в Грузии?>>

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране проходят акции протеста. Все семь прошедших в парламент партий заявляли, что не войдут в парламент, так как выборы сфальсифицированы.

"Оппозиция требует новых выборов. В этом случае все поймут, что власть пошла на уступки... Тогда, я думаю, "Гирчи" войдет в парламент, как и другие партии", - сказал председатель партии Яго Хвичия.

В данный момент между оппозицией и властью начались переговоры при посредничестве международных партнеров. Стороны обменялись позициями и договорились о втором раунде переговоров.

По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" смогла удержать власть в третий раз, получив 76 из 150 депутатских мандатов.

В парламент Грузии также прошли:

"Единое национальное движение – Сила в единстве" - 27,18%

"Европейская Грузия – движение за свободу" - 3,79%

"Лело для Грузии" - 3,15%

"Стратегия Агмашенебели" - 3,15%

"Альянс патриотов Грузии" - 3,14%

"Гирчи" – 2,89%

"Лейбористская партия Грузии" - 1%

Что касается мажоритарных выборов, то вторые туры пройдут в 17 из 30 округов.

Однако оппозиция не признает итоги выборов и проводит уличные акции протеста в Тбилиси и регионах. Следующая крупная акция протеста запланирована на 14 ноября.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя их в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.