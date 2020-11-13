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Третий день акций протеста у здания парламента в Тбилиси

Грузинская оппозиция назвала условие для начала работы в парламенте

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (31)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201113/250030484/Partiya-Girchi-nazvala-usloviya-svoego-vkhoda-v-parlament.html

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" обязательно должна пойти на уступки, убеждены в оппозиции

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Новые выборы в парламент Грузии в течение года - таково условие оппозиционной партии "Гирчи" для того, чтобы ее команда отказалась от бойкота и приступила к работе в парламенте десятого созыва. 

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Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране проходят акции протеста. Все семь прошедших в парламент партий заявляли, что не войдут в парламент, так как выборы сфальсифицированы.

"Оппозиция требует новых выборов. В этом случае все поймут, что власть пошла на уступки... Тогда, я думаю, "Гирчи" войдет в парламент, как и другие партии", - сказал председатель партии Яго Хвичия.

В данный момент между оппозицией и властью начались переговоры при посредничестве международных партнеров. Стороны обменялись позициями и договорились о втором раунде переговоров.

По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" смогла удержать власть в третий раз, получив 76 из 150 депутатских мандатов. 

В парламент Грузии также прошли:

  • "Единое национальное движение – Сила в единстве" - 27,18%
  • "Европейская Грузия – движение за свободу" - 3,79%
  • "Лело для Грузии" - 3,15%
  • "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%
  • "Альянс патриотов Грузии" - 3,14%
  • "Гирчи" – 2,89%
  • "Лейбористская партия Грузии" - 1%

Что касается мажоритарных выборов, то вторые туры пройдут в 17 из 30 округов.

Однако оппозиция не признает итоги выборов и проводит уличные акции протеста в Тбилиси и регионах. Следующая крупная акция протеста запланирована на 14 ноября.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя их в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (31)


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